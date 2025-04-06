Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleşiyor. Kurultayda genel başkanlık için tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

SEÇİM BİTTİ SIRA PARTİ MECLİSİ'NDE

Genel başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaya sunduğu anahtar liste de yayınlandı.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.

Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ DE BELLİ OLDU

Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.

İşte Özgür Özel'in A takımı:

İŞTE BİLİM LİSTESİ

Özgür Özel'in kurultaya sunduğu Bilim Kurulu listesi de belli oldu. 12 kişilik liste şöyle: