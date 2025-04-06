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Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için sunduğu anahtar liste belli oldu. Listede Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin gibi isimler de yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleşiyor. Kurultayda genel başkanlık için tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

SEÇİM BİTTİ SIRA PARTİ MECLİSİ'NDE

Genel başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaya sunduğu anahtar liste de yayınlandı.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.

Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ DE BELLİ OLDU

Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.

İşte Özgür Özel'in A takımı:

Özgür Özel'in CHP Kurultayı'na sunduğu anahtar liste ortaya çıktı

İŞTE BİLİM LİSTESİ

Özgür Özel'in kurultaya sunduğu Bilim Kurulu listesi de belli oldu. 12 kişilik liste şöyle:

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BABA BABA PARALARI SIFIRLADIM 10 MİLYON KALDI...AYAKKABI KUTULARI REZİDANSDA 4 BAKAN ONLARI SAYIYOR RELÖX SAAT TAKAN LAR VAR BİDE

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Haber Yorumlarıergun özyücel:

hayırlı olsun

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Haber YorumlarıCHP Savar:

demek ki bütün oyunlar bunun için hahaah

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

işte bu kadar basit protestoda tutuklan parti meclisine hemen gel otur, Cumhurbaşkanına hakaret et tutuklan gel şeref konuğu ol CHP böyle saçma sapan bir parti oldu ,bunlar Halkı iyice aptal sanıyor ama çok yanılıyorlar...

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Haber YorumlarıYavuz:

Eko yaptığı hırsızlıkla laldı. eko bir hırsız olarak hatırlanacak.

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Haber YorumlarıTrend Haber:

A b c takımı hepsi 5 para etmez

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Haber YorumlarıCHP Savar:

CHP liler akıllı olsun, uyanık olsun şikayet ettiler chp içinden İmamoğlunu özel başa geçsin diiye

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Yazin bunu kenara. Ozgur ozel Chp yi kapattiracak.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Dolandiricilarin, Sahtekarlarin, Hirsizlarin, Mandacilarin vs. yuzune tukurunuz, onlari kahraman ilan ederek bir yere gelemezsiniz..

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