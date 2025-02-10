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Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kurultaya ilişkin "şaibe" iddiasında bulunmuş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" demişti.

CHP'nin son 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

YÜZDE 59,44 İLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı. Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU "SÜKUT İKRARDAN GELİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyleAnkara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayındasoruşturma başlatılmıştır. Soruşturmayakonu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." denildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ: UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Kurultaya açılan soruşturma için CHP adına ilk tepki Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır şu ifadeleri kullandı; "CHP Kurultayı en üst organdır. Demokratik yöntemlerle seçilen delegelerimiz oy kullandı, kurultayımız yapıldı. Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanlarını yargıla, vekilleri yargıla, şimdi partiyi yargıla. Senin haddin mi Savcı Bey?

(Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrılması) Hiçbir yorum yapmıyorum. Böyle bir dosyayı kabul etmiyorum ki yorum yapayım. 2010 referandumunda FETÖ oy vermeye çağırdı, 2017'de mühürsüz oylar kullanıldı. Onları incelesinler, araştırsınlar. Yarın Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili açıklama yapacaktır. Utanç verici bir durumdur. Biz yolumuza devam edeceğiz."

Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıQuantum:

Geçin bu işleri. Sizin asıl hesabınız kılıçdaroğlu gibi kolay lokmayı geri getirip koltuğunuzu sağlama almak. Mayıs seçimlerini kılıçdaroğlu ve akşenere borçlusunuz

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Haber YorumlarıAtilla Han:

süt te lekevar bir tek akepede leke yok .maşallahları var

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Haber YorumlarıFurkan inci:

Yanlışınız var Atatürk'ün partisinde hiç öyle şeyler olur mu canım

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıOnur Yener:

Her işleri kanunsuz olduğu gibi kurultaylarıda kanunsuz, Rabbim bunlara iktidar yüzü göstermesin...

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Milletin kurultayına da salça olmak ne alaka ööhh

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Haber YorumlarıSUNSET null:

Bizans oyunları sadece bir filmin adı değildir

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Haber YorumlarıÖmer:

Bahçeli özel yoğun bakım odasındaymış. Akciğerleride su topluyormuş, durumu iyi değilmiş.

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Haber YorumlarıÖmer:

Alın şu Özel'i CHP' nin başından.

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Haber YorumlarıSMMM:

akp chp yi zayıflatmaya çalışıyor kılıçdaroğlu vcok kindar biri oda ellerini ovusturuyor

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

iyice şaşırdınız kurultay ve toplantıların resmi görevlileri vardır bu yaptığınız bu ülkeye hainliktir savcılar ve hakimler bir kişinin hırsına kapılarak bu ülkenin geleceği ile oynuyorsunuz gerçekten görev yapacaksanız her şeyi inceleyin şu anki yönetim bir kurultaydan daha fazla suç işlemiştir bunları da araştırın vatandaş olarak şikayetçiyim benim emekli maaşımı bilerek azaltarak beni zor duruma düşürdüler resen soruşturma açın veya zorunlu değilsiniz istifa edin başka iş yapın

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