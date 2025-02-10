Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

CHP'nin son 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

YÜZDE 59,44 İLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı. Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU "SÜKUT İKRARDAN GELİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyleAnkara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayındasoruşturma başlatılmıştır. Soruşturmayakonu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." denildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ: UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Kurultaya açılan soruşturma için CHP adına ilk tepki Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır şu ifadeleri kullandı; "CHP Kurultayı en üst organdır. Demokratik yöntemlerle seçilen delegelerimiz oy kullandı, kurultayımız yapıldı. Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanlarını yargıla, vekilleri yargıla, şimdi partiyi yargıla. Senin haddin mi Savcı Bey?

(Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrılması) Hiçbir yorum yapmıyorum. Böyle bir dosyayı kabul etmiyorum ki yorum yapayım. 2010 referandumunda FETÖ oy vermeye çağırdı, 2017'de mühürsüz oylar kullanıldı. Onları incelesinler, araştırsınlar. Yarın Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili açıklama yapacaktır. Utanç verici bir durumdur. Biz yolumuza devam edeceğiz."