Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan ve sonrasında serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi çıktı.

Protokol konusuna açıklık getiren CHP lideri Özel, katıldığı canlı yayında Kayserilioğlu hakkında hata yaptığını söyledi. "Sözlerini düzeltmeden protokole almak yanlıştı" diye konuşan Özel, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu" dedi.

"YUH YALANA GEL"

Özel'in sözlerine Dilruba Kayserilioğlu'ndan sert yanıt geldi. Kayserilioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yuh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var, kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim"