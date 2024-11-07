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Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

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Sokak röportajı sırasındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte protokolde yer almıştı. Özgür Özel'in protokolde yanına oturmasına ilişkin açıklamalarına Kayserilioğlu sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan ve sonrasında serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi çıktı.

Protokol konusuna açıklık getiren CHP lideri Özel, katıldığı canlı yayında Kayserilioğlu hakkında hata yaptığını söyledi. "Sözlerini düzeltmeden protokole almak yanlıştı" diye konuşan Özel, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu" dedi.

"YUH YALANA GEL"

Özel'in sözlerine Dilruba Kayserilioğlu'ndan sert yanıt geldi. Kayserilioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yuh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var, kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim"

Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTT:

Karşı tarafa küfür etmekten başka bir meziyeti olmayan insanlara sahip çıkmak neyse de, terör soruşturmasında bile tutuklananlara sahip çıkıyorlar ya, işte o çok enteresan...

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bunlar zamanında mitingler birilerini çıkarmıştı açız diyenleri.Sonra gerçek olan adamın pavyonlardan çıkmadığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

bu kari cok sinsi dikkatli olmak lazim

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Haber Yorumlarıhakan altınkaynak:

Yalanlarınızı yalanla kapatmaya çalışmayın sayın Özel, sonra kendi sahiplendiğiniz yalancılar tarafından yalanlanırsınız, doğruların er geç açığa çıkma gibi bir durumu vardır.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Yiyin birbirinizi aynı yolun yolcularııı :)

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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

Bak seni sevmem ama düzgün bia açıklama yapmışsın, söylediklerindede çok haklısın

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Haber YorumlarıOrco Can:

Dallas gibi

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Haber YorumlarıEğri otur doğru konuş:

Siyasete ho? geldin Dilruba hanım ! Bir bez gibi kullanılıp ,işleri bitince paçavra gibi kenara atıldın.Şükret ki hamile bırakılıp,kenara atılmadın .

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