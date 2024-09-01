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Özgür Özel'i kızdıran soru: Buranın konusu balıkçılık, bu oltaya gelmem

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, av sezonunun başlamasına dakikalar kala balıkçılarla Rumelifeneri'nde bir araya geldi. Bir muhabirin "Yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme olması bekleniyor. Neler konuşulacak?" sorusunu yanıtlayan Özel "Buranın konusu balıkçılık. Bu oltaya gelmem. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, su ürünleri av sezonun başlamasına dakikalar kala Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu.

Program öncesinde soruları yanıtlayan Özel, Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirtti. Özel, şunları söyledi; "Balıkçılığın sorunları çok. Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz bütün Karadeniz'i, Ege'yi, Akdeniz'i dolaştı ve çözüm önerilerini hazırladı. CHP bu sezona da sadece sorunları bildiğini göstererek ya da eleştirerek değil, çözüm önerilerini de dile getirerek geliyor.

"MUTLAKA DENİZCİLİK BAKANLIĞI'NIN KURULMASI GEREKİYOR"

Türkiye kadar çok denizi olan, üç tarafı üç muhteşem denizle çevrili olup da Denizcilik Bakanlığı'nın olmaması kabul edilir bir şey değil. Mutlaka Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor."

"İPEK HANIM AV SEZONU BAŞLAMADAN AVA ÇIKMIŞ"

Özel, SÖZCÜ TV muhabirinin "Stüdyodan İpek Özbey'in de bir sorusu var. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme olması bekleniyor. Neler konuşulacak?" sorusuna ise "İpek Hanım, av sezonu başlamadan ava çıkmış. Ama buranın konusu balıkçılık. Bu oltaya gelmem. Teşekkür ediyorum" şeklinde yanıt verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Rumelifeneri Balıkçılık Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Safe Safer:

Sen bütün oltalara çoktan geldin

5
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Jon snow:

Akıllı adam

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Ali Tokgönül:

Doğruya doğru demeli . Konu av sezonu ve balıkçılıksa balık konusu konuşulmalı . Bazıları gibi Allah'ın evindeyken ekonomi ve onu , bunu çekiştirme olmamalı ! Değil mi ama ! Lider böyle olmalı . Kandırılmamalı .

2
2
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Mevlüt Duman:

Adalet ve eğitim bakanlığı da var ama

0
0
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