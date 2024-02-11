Özgür Özel, Hatay'daki protestoların hedefi olan Lütfü Savaş'la ilgili ilk kez konuştu

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma törenleri sırasında istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylıktan alınacağı iddiaları gündemden düşmüyor.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusuna Özel, "Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz." dedi.

Gazetecilerin gündemdeki sorularına yanıt veren Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Biz şunu söyledik; 'Bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz.' Bizim DEM'le yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete özür borçları vardır. Ben hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin hem de bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum.

HATAY'DAKİ PROTESTOLAR

Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi' dedi. Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır.

Yaptığımız anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir."