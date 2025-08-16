Özgür Özel, Hacıbektaş'taki Anma Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'deki programının ardından 62'nci Ulusal, 36'ncı Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılmak için Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Özel, ilk olarak Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek Aslanlı Çeşme'den su içti ve müzeyi gezdi. Ardından da Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özgür Özel, Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Kalıcı barışın sağlanması için komisyonda yer aldık. Komisyon, o iktidar partisinin değil, millete ve onun Meclis'ine aittir. Gördüğümüz bütün zulümlere, haksızlıklara rağmen o komisyonda yer aldık. Amacımız Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in bu ülke üzerinde etnik kökeni ne olursa olsun, doğum yeri ne olursa olsun, atasının, babasının, anasının kökeni ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve inancı ne olursa olsun tüm dinlere, tüm mezheplere eşit mesafeli olduğu yarınları birlikte inşa edebilmek" dedi.

'EN ÖNEMLİ TAŞIYICI KOLONLARDAN BİRİ LAİKLİKTİR'

Komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduklarını da ifade eden Özgür Özel, "Yıllardır tüm Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, bundan önceki tüm genel başkanlarımızın ifade ettiği, başta cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi, Alevilerin kendilerini eşit hissetmedikleri hangi ayrımcılık varsa, hizmet noktasında, söylem noktasında, hepsinin giderilmesi. Semboliktir, Madımak'ın bir utanç müzesi haline getirilmesi. Bu topraklar üzerinde Aleviler ne çektiyse, o acıların devlet tarafından ortaklaştırılması ve bir daha yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasına yönelik çok kapsamlı bir paketi de Meclis'e sunduk. Ama, Anayasa'da, gelecekte seçimler yapılıp da bu ülkede, bu millet vesayetlerden uzak bir Meclis'i oluşturduktan sonra hep birlikte gerçekten demokratik, sivil bir Anayasa için, darbelerden taşıdığı izlerden arındırılmış bir Anayasa için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu eşit yurttaşlık prensibinin altının kalın kalın çizildiği bir Anayasa için günü geldiğinde hepimiz üstümüze düşeni yaparız. Ancak bugün Anayasa tartışmalarıyla birtakım endişelerin, cumhuriyetin temel kolonlarına saldırmayı hedefleyenlerin eline mikrofonu alanın Türk, Kürt, Arap diyerek başka bir çatı tarif edenlerin, ülkeye Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi gelip, Osmanlı'nın millet sistemini önermenin, yani yeni çatılar, tuhaf çatılar arayışına girenlerin karşısına hep birlikte dikilip 'Bizim bir çatımız var o da Cumhuriyet çatısıdır.' demenin vaktidir. Bu Cumhuriyeti var eden en önemli taşıyıcı kolonlardan bir tanesi laikliktir. Sahip çıkmak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Özel'in konuşmasının ardından, Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,