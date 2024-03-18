Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
31 Mart seçimleri kapsamında Isparta ve Burdur'un ardından Antalya'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazipaşa mitinginde dikkat çeken bir olay yaşadı. Mitinge katılanlara "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye soran Özel, "Var" yanıtını aldı. Aldığı yanıt üzerine durumu toparlamaya çalışan Özel, "Yok işte yok" diye bağırdı. Mitingde çekilen görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Isparta ve Burdur'un ardından Antalya'da Gazipaşalılarla bir araya gelen Özel'in mitinginde yaşanan bir olay kısa sürede gündem oldu.
KALABALIKTAN ŞAŞIRTAN YANIT
Miting alanındaki kalabalığa seslenen Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sordu. Hiç beklemediği bir yanıt alan Özel'e CHP'liler "Var" ifadesiyle yanıt verdi.
GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Yaşadığı şaşkınlığı gizlemeye çalışan CHP lideri Özel, "Yok işte yok" diye bağırdı. Antalya mitinginde yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.