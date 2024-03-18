Özgür Özel'e soğuk duş! '31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna beklemediği bir yanıt aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Isparta ve Burdur'un ardından Antalya'da Gazipaşalılarla bir araya gelen Özel'in mitinginde yaşanan bir olay kısa sürede gündem oldu.

KALABALIKTAN ŞAŞIRTAN YANIT

Miting alanındaki kalabalığa seslenen Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sordu. Hiç beklemediği bir yanıt alan Özel'e CHP'liler "Var" ifadesiyle yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Yaşadığı şaşkınlığı gizlemeye çalışan CHP lideri Özel, "Yok işte yok" diye bağırdı. Antalya mitinginde yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.