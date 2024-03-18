Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

31 Mart seçimleri kapsamında Isparta ve Burdur'un ardından Antalya'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazipaşa mitinginde dikkat çeken bir olay yaşadı. Mitinge katılanlara "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye soran Özel, "Var" yanıtını aldı. Aldığı yanıt üzerine durumu toparlamaya çalışan Özel, "Yok işte yok" diye bağırdı. Mitingde çekilen görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Isparta ve Burdur'un ardından Antalya'da Gazipaşalılarla bir araya gelen Özel'in mitinginde yaşanan bir olay kısa sürede gündem oldu.

KALABALIKTAN ŞAŞIRTAN YANIT

Miting alanındaki kalabalığa seslenen Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sordu. Hiç beklemediği bir yanıt alan Özel'e CHP'liler "Var" ifadesiyle yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Yaşadığı şaşkınlığı gizlemeye çalışan CHP lideri Özel, "Yok işte yok" diye bağırdı. Antalya mitinginde yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Antalya Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (5)

Blackened:

Özgür Özel ile meydanlar arasında büyük sıkıntı var, iletişim problemi var. Bu ikinci evet vukuati oldu mitinglerinde. Bu adam CHP genel başkanı olamaz! Olmamalı

17
4
yanıtYanıtla
Snn Aksu:

Komik olmuş

18
2
yanıtYanıtla
Ømer Cinar:

Allah dedirtiyor iste .... Bu özeldende bi cacik olmaz

16
3
yanıtYanıtla
Mevlüt:

Akp seçmenine koyun diyenlere sormak lazım siz acaba nesiniz

8
2
yanıtYanıtla
Mutlu Can:

Bu haberi sanki haftalar önce okudum

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title