Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde saldırı düzenleyen suç makinesi Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatılırken, soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Tengioğlu'nun kaldığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı. Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Tengioğlu'nun çay içip sohbet ettiği görülüyor.

HTS KAYITLARI VE MASAK'TAN RAPOR DA İSTENDİ

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.