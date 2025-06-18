Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder için 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun isnat edilen eylemle ilgili olarak müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüphelinin "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SALDIRGAN İKİ ÇOCUK KATİLİ ÇIKMIŞTI

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakanlık şüphelinin, 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırının "Sokaktan çekil" mesajı vermek için "planlı" yapıldığını söyleyen Özgür Özel, "Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız" demişti.

"HİÇBİR ÖRGÜTLE BAĞLANTISI YOK"

İddianamede; şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi. Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi.

SALDIRIYI TEK BAŞINA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yine saldırganın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik gerekli araştırmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapıldığı belirtilen iddianamede, bu kapsamda saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun eylem öncesi tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve hesap hareketlerinin detaylı olarak incelendiği kaydedildi.

Ayrıca şüphelinin saldırı öncesi irtibat kurduğu kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla kullandığı tüm GSM hatları tespit edilerek 5 yıllık geçmişe dönük HTS verileri incelendi.

Bu araştırmaların sonucunda da şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatının yazılı taleple araştırılmasını istediği tüm hususların araştırıldığı belirtildi. Şüpheli Selçuk Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde saldırıya iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı kaydedildi.

İFADESİNDE "BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM" DEMİŞTİ

İddianamede, "Şüphelinin ifadesinde özetle; suçlamaları kabul ettiğini, olay günü Taksim meydanına gittiği esnada bir kalabalık gördüğünü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezinde cenaze merasimi oluğunu öğrendiğini cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığını ve beklediğini, o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği" ifadelerine yer verildi.