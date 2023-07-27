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Özgür Özel'e desteğini ilan eden Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Önce vatandaşa sahip çık

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "CHP'de sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür Özel derim" ifadelerine tepki gösterdi. CHP'de işlerin yolunda gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın." dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım (Kılıçdaroğlu) devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadesini kullandı. Bu sözlerin sorulduğu Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'ye "Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. CHP'yi düşünmesin." yanıtını verdi.

"ÖZGÜR BEY'İN KONUŞMASI KONGRE HAVASINDAYDI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi: "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ, CHP'Yİ DÜŞÜNMESİN ZAMMA KARŞI VATANDAŞI DÜŞÜNSÜN"

Bu sözler gündem yaratırken Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye tepki gösterdi. CHP lideri, "Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. (Beş kuruş para dilenmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişinin dilenciler gibi gezmesini içime sindiremiyorum) diye açıklama yapsın. Lozan'ı düşünsün, Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu ve şimdi Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu karşılaştırsın. CHP'yi düşünmesin. CHP yolunda gidiyor, Kuvay-ı Milliyeci'dir." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Özgür Özel MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

DOĞAN KEMER :

SAYIN BAHÇELİ SİZİN GÖREVİNİZ NE İKTİDAR ORTAĞI DESEM AKP TAKILIYORSUNUZ,MUHALEFET DESEM YAPAMIYORSUNUZ.İĞNEĞİ KENDİNİZE BATIRIN ÇUVALDIZIN YERİ HAZIR

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ahmet örnek:

bahçeli sen kendine bak dünyanın en uzu süre koltuktan kalkmayanısın bak dünyanın diyorum.

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Gökhan Yüksek:

SONUNA KADAR KILIÇDAROĞLU

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500
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