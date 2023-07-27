Özgür Özel'e desteğini ilan eden Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Önce vatandaşa sahip çık

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım (Kılıçdaroğlu) devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadesini kullandı. Bu sözlerin sorulduğu Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'ye "Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. CHP'yi düşünmesin." yanıtını verdi.

"ÖZGÜR BEY'İN KONUŞMASI KONGRE HAVASINDAYDI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi: "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ, CHP'Yİ DÜŞÜNMESİN ZAMMA KARŞI VATANDAŞI DÜŞÜNSÜN"

Bu sözler gündem yaratırken Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye tepki gösterdi. CHP lideri, "Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. (Beş kuruş para dilenmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişinin dilenciler gibi gezmesini içime sindiremiyorum) diye açıklama yapsın. Lozan'ı düşünsün, Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu ve şimdi Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu karşılaştırsın. CHP'yi düşünmesin. CHP yolunda gidiyor, Kuvay-ı Milliyeci'dir." dedi.