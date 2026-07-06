CHP Grup Başkanı Özel Silivri'de konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz, Ekrem Başkan'ımızla beraber, Mansur Başkan'ımızla beraber, tüm belediye başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız." dedi.

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, "casusluk" ve üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davaların Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan salonda yapılan duruşmalarını takip etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, bugün İmamoğlu'nun üç ayrı duruşması olduğunu, üçünde de savunma yapması gerektiğini belirterek, eş zamanlı üç duruşmanın olabilecek bir iş olmadığını söyledi.

İmamoğlu'nun "suç örgütü" davası kapsamında 9 Mart'ta yargılanmaya başladığını hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan ve avukatları ilk duruşmada söylemişti, 'İlk sözü biz istiyoruz.' 'Olmaz, önce bütün tutukluları dinleyeceğim, en son seni dinleyeceğim.' Şimdi Ekrem Başkan'ın savunma sırası geliyor ve diyorlar ki bize, 'Biz 9 Temmuz'da birinci celseyi bitireceğiz. İster savunun ister savunmayın.' Aynı güne, haftanın başlangıç gününe casusluk davası koyuyorlar. Yine aynı güne, haftanın başlangıç günü sabahına diplomanın ceza davasını koyuyorlar."

Özel, "17 yaşındaki Ekrem'in gidip de üniversite okuduğu yerde yapılan iş ve işlemlerden gelmişler 33 sene sonra Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutuyorlar ve diplomayı iptal etmeye kalkıyorlar. Açık söyleyelim, bakın Ekrem İmamoğlu gelse bugün hakime, savcıya, polise başvursa, 'Bundan 33-35 yıl önce İstanbul Üniversitesinde bırakın evrakta sahteciliği, ben adam öldürme suçu işledim.' dese, 'Ben birini öldürdüm.' dese, 'Bu ağacın altına gömdüm.' dese ve kazsalar, kemikleri bulsalar, silah bulsalar, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun parmak izini bulsalar, Ekrem İmamoğlu'na dava açamıyorlar. Çünkü çoktan zaman aşımı olmuş." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını kısıtlatmayacaklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Gerçekleri teker teker yüzünüze okuyacağız. Attığınız bütün iftiraların, bütün yalanların altında kalacaksınız. Aynı gün bir kişiyi yolsuzlukla, hırsızlıkla, rüşvetle, casuslukla ve diploma sahteciliğiyle suçluyorsanız buradan çıkacak tek bir sonuç var. Siz bu karşınızdaki kişiden çok korkuyorsunuz. Bir kişiyi aynı zamanda hem evrak sahtecisi, diploma sahtecisi hem hırsız hem yolsuz hem ihaleye fesat karıştıran hem rüşvet alan hem irtikap yapan bir kişi olacak diye bu kadar zorluyorsanız, belli ki sizin bu kişiyi siyaseten yenme ümidiniz kalmamış. Tek ümidiniz, attığınız iftiralar. O da bize yakışmaz."

Özel, "Ekrem Başkan buraya bir selam yolladı duruşma salonunda, 'Özgür Başkan'ın yürüdüğü yolda onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz.' diye. Biz, Ekrem Başkan'ımızla beraber, Mansur Başkan'ımızla beraber tüm belediye başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buradan bir müjde vermek istediğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan bile uludur. Çünkü yolun sonu doğru bir yoldur. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız, hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği biri... Eninde sonunda... Bu kararlılık, tek kararlılığımızdır. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ekrem Başkan'ın savunması haftaya kalacaksa haftaya, ağustosta olacaksa ağustosta, ne zaman olacaksa burada olacağız. Hep birlikte olacağız."