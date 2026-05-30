Özgür Özel'den sert çağrı: Derhal kurultay yapılmalı, parti seçilmiş genel başkana kavuşturulmalı

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum; hangi delege ile istiyorsanız, son delege ile önceki delege ile daha önceki delege ile, hangi delege ile istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun" dedi.

Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda milletvekili katıldı. Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, "Buraya bayramlaşmaya, kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik. Değerli Ankaralılar sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum ancak bugün öfke sözleri değil; umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, 'İktidar' diye haykırmanın günüdür" dedi.

'BU MESELE, ERDOĞAN İLE MİLLETİN MESELESİDİR'

Özel, CHP'nin kurulduğu günden beri, Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdiğini dile getirerek, "Mallarına el konuldu, partinin kapısı kapatıldı, partinin genel başkanları hapse atıldı, il başkanları suikaste uğradı ve şehit edildi. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetmedi. Tarihte ilk kez Cumhurbaşkanlığında bir partinin Genel Başkanı otururken, 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken, iktidar olacağı için bir güç, devleti elinde tutan kötücül bir akıl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar umuduna, Türkiye'de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olan sandığa müdahale etmekte, Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına seçilen Genel Başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır, kayyım getirmektedir. Değerli arkadaşlar, keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olsa. Keşke bu mesele, parti içi bir tartışma olsa. Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya koyalım. Bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir; Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'la milletin meselesidir" diye konuştu.

'BİZ SEÇİLMİŞ CHP'YİZ'

Özel, "Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var. O yüzden şunu herkes bilsin. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra iktidar yapanlarız, birinci parti yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybeden, kaybetmeye alışkın CHP değil; kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE MAZBATASIZ GENEL BAŞKAN YAKIŞMAZ'

'Butlan' kararının Türkiye'nin siyasi tarihine bir kara leke olarak kazındığını ve bu kararın kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermediğini söyleyen Özel, "Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Buradan bir kez daha dilimizde tüy bitene kadar söyledik. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum; hangi delege ile istiyorsanız, son delege ile önceki delege ile daha önceki delege ile, hangi delege ile istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi, atama kabul etmez" dedi.

'ÖN SEÇİMDE YÜZDE 85'İN ALTINDA OY ALIRSAM GÖREVE TALİP OLMAYACAĞIM'

Özel, "Ben her delegeyle yarışa varım. Ancak kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Manisa'da, 2015 ön seçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım" diye konuştu.

'BİZE BİNA DEĞİL YÜREK LAZIM; HEDEF İKTİDARDIR'

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Genel Merkez'imize 24 Mayıs'ta yapılan saldırı ve ona verilen refleks tarihi bir milattır. O tarihten öncesi vardır, sonrası da olacaktır. O tarihten önce hataya düşenler vardır, eyvallah. O tarihten önce hata yapıp butlandan sonra, saldırıdan sonra doğru yerde olanların hepsi buradadır, başımızın üstündedir. Tarihin en büyük kucaklaşmasına, kenetlenmesine ihtiyaç var. Bunun için buradayız. Bize bina değil, yürek lazım. Burada mısınız? Genel Merkez'den Meclis'e doğru yaptığımız yürüyüşle, köhneleşmiş bir anlayışı geride bıraktık. O yürüyüşle AK Parti'nin kara düzenini geride bıraktık. O yürüyüşle AK Parti'nin kara düzeninden medet umanları geride bıraktık. ve hedefimizi Gazi'nin kurduğu Meclis yaptık. Hedef iktidardır. Artık saflar netleşmektedir. Otokratlar bir tarafta, demokratlar bir taraftadır. Ben demokrasiye sahip çıkan, dayanışma gösteren tüm sendikalara, tüm meslek kuruluşlarına, tüm sivil toplum kuruluşu örgütlerine ve tüm siyasi partilere yürekten teşekkür ediyorum. Vakit birleşe birleşe kazanma ve vakit Türkiye'yi iktidara taşıma vaktidir."

Özel, konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı