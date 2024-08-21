Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel'den "Vuruldu" iddialarına sert tepki! Ayağındaki kırıkların filmleri yayınlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vuruldu" yönündeki iddialara sert çıktı. Ayak filmlerini paylaşan Özel, bu iddiaların FETÖ'cü hesaplar tarafından yayıldığını ve kasıtlı olarak devam ettirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayağının kırılmadığı, silahla vurulduğunun öne sürülmesi üzerine sessizliğini bozdu. Ev kazası geçirdiğini belirten Özel, bu iddiaların FETÖ'cü hesaplar tarafından yayıldığını belirtti.

"FETÖ'CÜ HESAPLARIN YALANI"

Özel, "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"SEÇİM OLACAK"

CHP lideri dün, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Biz milletin yükselen sesini duyuyoruz. Yapamıyorsan bırak biz yaparız. Biz halkın partisiz, milletin partisiz. Zenginlerin, çetelerin, şımarıkların değil, mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz. Seçim olmuyor, ne kadar direnirsen diren önünde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak o seçimde de bu milletin iktidarı olacak" dedi. Özel, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarına dikkati çekerek, "Büyükşehir belediyelerinde yangın söndürme uçağı bulundurmasına izin vermiyorlar" yorumunu yaptı.

"PARMAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkes inceleyebilir" dediği filmleri SÖZCÜ, Ortopedist Prof.Dr. Tarık Yazar'a incelettirdi.

Prof. Yazar, Özgür Özel'e ait elimizdeki röntgen filmlerini inceleyerek, "Sayın Özgür Özel'in röntgen filmlerini incelediğimizde parmak kemiklerindeki kırıkları gördüm. Açık bir yara olmaması bir şanstır. Yani, dışarıya kan akmamış. Röntgende yara olup olmadığı her zaman görülmez. Ancak, Özgür Bey'in röntgenini incelediğimizde yine de şanslı olduğunu gördüm. Biz buna 'şanslı kırık' deriz. Aslında tam kırık da diyemeyiz. Ayrılmamış, kemiğin özelliği bozulmamış. İyileşme yeteneğinin fazla olduğu bir bölgede kırık var. Şanslı tarafı kanlanmanın kuvvetli olduğu bir bölgede kırık gördüm. Bilgisayarlı tomografiyle takibi uygun olur. Tedaviye doğru başlanmış. Mutlaka iyileşecektir. Kullandığı ayak desteği gayet doğru bir seçim. Üç aya kalmaz tam iyileşme gerçekleşir. Lütfen bir daha düşmesin" ifadaelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Özgür Özel Gündem Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title