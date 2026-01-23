Haberler

Özgür Özel'den tartışma yaratacak "Suriye" çıkışı

Özgür Özel'den tartışma yaratacak 'Suriye' çıkışı
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında, tartışma yaratacak bir Suriye çıkışına imza attı. Özel, "Suriye'deki Kürtleri toptan terörist ilan eden bir nefret dili üretiliyor. YPG dışında kimse yaşamıyor anlayışı kabul edilemez. Sınırlar kardeşliği ayıramaz, nefret siyasetiyle bu ülke yönetilemez." ifadelerini kullandı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de 2 milyonun üzerinde Kürt yaşadığını söyledi.
  • Özgür Özel, iktidarın bazı kalemlerinde Suriye'deki bütün Kürtlerin terörist olarak görüldüğünü iddia etti.
  • Özgür Özel, Suriye'deki Türkmenlerin ve Kürtlerin akrabası olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karar Tv, iktidarın Suriye politikasına ilişkin tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Özel, Suriye'deki Kürtlerin tamamının terörist ilan edildiğini iddia etti.

ÖZEL'DEN "SURİYE" ÇIKIŞI

Sınırın her iki yanındaki halklar arasındaki bağlara vurgu yapan Özel, "Sınırlar kardeşliği ayıramaz, nefret siyasetiyle bu ülke yönetilemez" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ BÜTÜN KÜRTLERİ TERÖRİST OLARAK GÖRENLER VAR"

Özel şunları söyledi: "Düne kadar sessiz sedasız takip edilen süreçte bir anda bir Kürt düşmanlığı oldu. Suriye'de 2 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor... Suriye'de sadece YPG'liler yaşıyor diye bir bakış açıları var. Suriye'deki bütün Kürtleri terörist olarak görenler var iktidarın bazı kalemlerinde. Bu o kadar incitici bir şey ki.

"BBEN SURİYE'DEKİ TÜRKMENLERİN DE KÜRTLERİN DE AKRABASIYIM"

Ben kendimi bir Türk olarak Suriye'deki Türkmenlerin de akrabası olarak görüyorum. Türkiye'deki Kürtlerle akrabaysa Suriye'deki Kürtlerle de akrabayım. Çünkü tarih içinde sınırın nereden çizildiğinin kardeşliğe engel olacak bir tarafı yok."

500

