Özgür Özel'den, şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesini ziyaret etti, baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
