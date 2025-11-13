Özgür Özel'den, şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesini ziyaret etti, baş sağlığı dileğinde bulundu.
