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Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz

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CHP'nin Şişli'de düzenlediği mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, bakanları hedef aldı. Özel, "Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz. Bundan böyle Dışişleri sekreterine ve Erdoğan'ın atadığı diğer isimlere sekreter olarak muamele edeceğiz" dedi.

CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla başlattığı mitinglerin ilkini Şişli'de düzenledi.

ÖZEL, BAKANLARI HEDEF ALDI

Kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanları hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandıkları gerekçesiyle bakanlara 'bakan' denilemeyeceğini savunan Özel, "Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz." dedi.

Özgür Özel'den ortalığı karıştıracak sözler! Bu sefer bakanları hedef aldı

"ERDOĞAN'IN 'BAKANLARI' BAKAN DEĞİL 'SEKRETERDİR', ONLARA SEKRETER OLARAK MUAMELE EDECEĞİZ"

Özel'in konuşmasından ilgili bölüm şu şekilde: "Bu Erdoğan'ın atadığı kişiler var. Türkiye'de parlamenter sistemden gelen bir gelenekle bunlara 'bakan' deniyor. Oysa bakan dediğin kişi seçilmiş olur, milletin işine bakar. Erdoğan'ın dolma kaleminden çıkan bir kararla atanan kişiden ne bakan olur ne başka bir şey. Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz. Bundan böyle Dışişleri sekreterine ve Erdoğan'ın atadığı diğer isimlere sekreter olarak muamele edeceğiz."

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Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Düş gündemden çeyrek efe,artık itici oluyorsun.

Yorum Beğen218
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Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Düşmanlığında bir raconu var. Devlet terbiyesi olmayınca ancak bukadar oluyor işte.

Yorum Beğen195
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıOsman Köse:

bu haddini iyice aştı kendini ne sanıyor acaba sana sahip çıkmayan ingiltereye dert yan onlar seni sattı devlet değil kendi kendinizi şikayet edin topu iktidara atın oh ne güzel hırsızlığınızı örtbas etmeyin bırakın devlet işini yapsın

Yorum Beğen157
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Haber YorumlarıOsman Köse:

sen kafana göre kongre yapıp tek başına aday olup kendi kendinle yarış öyle daha iyi bize eğlence çıkıyor gülüyoruz en azından

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Haber YorumlarıSami Sari:

Bu balataları yaktı daha dikiş tutmaz??

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Hatirladinizmi Kemal Sunal'ın filminde Kemal Sunal halka hitap ediyor.Tipkisi deilmi yazık yazikk özel eko CHP nin ayarlarıyla oynadınız güzelim Parti'nin haline bak utanin

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Yalan dolan bunun iliğine işlemiş kibir nefret dolmuş bunun kendisine bile faydası yok millete nasıl olsun

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Özer, haddini aşmaya devam ediyor. Bu şahsa mutlaka had bildirmek lazım.

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

ÖZGÜR NE CHP YE NEDE BU ÜLKEYE LAYIKSIN

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Eee ne olacak imamogli'nun ayak işlerini yapanlar sekreter bile olamaz. Sayın Özel bir gün öyle inanıyorum ki nasıl ele geçtiğiniz ortaya çıkacaktır. Inan ki ben Paros gecelerinde ki gülüşlerinizin altından mutlaka birşeyler çıkar. Bu memlekete hiç bir faydanız olmadığı gibi sokak da insanların suçlu olmalarını da sağladınız. Allaha havale etmek lazım sizleri. Yüce Rabbim akıl fikir versin topunuza. Yazık ya. Insanlar yavaş yavaş anlamaya başladılar şirinlerin neler yapmak istediğinizi.

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