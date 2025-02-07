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Özgür Özel'den 'Hatay' ve 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tartışmalara rağmen yeniden aday gösterilmesi konusunda özeleştiride bulundu. Özel, "Genel Başkan sıfatıyla Hatay'da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Hatay'da Defne Belediyesi'ni ziyaret etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tartışmalara rağmen yeniden aday gösterilmesi konusunda özeleştiride bulundu. Özel, "Ben partinin Genel Başkanı olarak Hatay Büyükşehir seçimleri için Samandağ seçimleri için, kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay'da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum." dedi.

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi

"SEÇİMİ KAYBEDECEK BİR YANLIŞIN İÇİNDE OLDUK DEMEK Kİ"

Özel'in, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Aday belirleme sürecindeki gecikmeleri, türbülansları biliyoruz. Doğrusunu yapalım diye, ankette doğrusunu bulalım diye üzerine titredik. Ama sonuçta seçimi kaybedecek bir yanlışın içinde olduk demek ki, Hatay böyle takdir etti. Ben partinin Genel Başkanı olarak Hatay Büyükşehir seçimleri için Samandağ seçimleri için, kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay'da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum.

"HATAY'I CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN KALESİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Bundan sonraki süreçte Hatay'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi, Türkiye'nin göz bebeği yapacağıma söz veriyorum. Bütün Türkiye'de kazanırken kaybettiğimiz Hatay'a, senin kazanç gecen, bu iktidarın değişeceği Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve iktidara geldiğimiz gün Hatay'ın kazandığı gün olacak, söz veriyoruz hepinize. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, sizi seviyoruz, çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Direne direne kazanacaksınız, sonuna kadar arkanızdayız."

Özgür Özel'den 'Hatay' ve 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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