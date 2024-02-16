CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili'deki halk buluşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili konuşan Özel, "Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre netleştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programları kapsamında geldiği Dikili'de halk buluşmasına katıldı. Özel, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Seçim sürecinde yapay zekadan faydalanacak mısınız?' sorusuna cevap veren Özel, "Yapay zeka çağın bir gerçeği. Yapay zekadan da yararlandık dediğimiz konu şu şekilde; Anketler yapıyoruz. Şu ana kadar örneğin 2019'un da yapılanların 20-25 katı anket yaptık. Ölçme değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Anketler artık telefon kati yöntemiyle daha çok yapıldı. 8 firmanın teknolojisi imkan veriyordu. Toplam 16 firma ile görüşüldü. 8 firma bu teknolojiye uyumluydu. Onlar kendi arama merkezlerinden, arama yapıyorlar. Ancak bizim yolladığımız link üzerinden yapıyorlar. Bizim o link hem görüşmeleri dijital olarak yedeklemeye hem de yapay zekanın bu dijital dinlemeyle bir hata varsa, bir yanlış varsa buna müdahale etmesine, bazen de bazı konularda önerilerde bulunmasına imkan sağlıyor. Tabi bu mutlaka bilgisayar programının ve yapay zekanın işi. Örneğin 500'üncü ankette yapay zeka call center'ı durduruyor. Aynı anda belki 25-30 aramacı veya 50 aramacı birden arama yaparken her birine teker teker olduğundan onların fark edemeyeceği şekilde diyor ki; Ankette ismi olmayan birisi bütün açık uçlu sorularda yüksek frekans veriyor diyor. 'Bunu ankete dahil etmek ister misiniz?' diyor. Bize dönüyorlar. Biz de soruyoruz 'böyle bir isim çıkıyormuş ankette' diye. Önünde 'evet önceki dönemde milletvekili adayımızdı, başvuru yapmadı' diye. Kendisini ankete koyuyoruz ve değerlendirmeye dahil ediliyor. Böylelikle yapay zekanın açık uçlu sorularda yüksek frekans alıp 100'üncü, 200'üncü, 500'üncü ankette durdurup seçenek olarak dahil ettiği durumlar oldu. Bunların içinden aday olmak istemeyenler oldu. Adaylığı kabul edenler hatta adaylaşanlar oldu. Yapay zekanın böyle bir katkısı oldu" diye konuştu.

Kullanılan uygulamanın kampanyaya dahil avantajlarına da değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin anketör, örneklemde olan 18-25 yaş arası bir kadınla görüşmesi gerekirken 42 yaşındaki bir hanımefendiyle yapılan görüşmeyi 24 diye kaydedince hemen anketi durduruyor. ya hatalı bastı ya da hile yapıyor diyorlar. Bu tip avantajlar var. Bunu tahmin ediyorum. Böyle yüksek teknolojiyi kullanan tüm firmaların kullandığı bir usul. Bir diğer kampanyaya katkısı ise kelime bulutları oluşturması. Niteliksel araştırmalar yapılırken bir kentin hatta bir ilçenin sorunları sorulduğunda, görüşmenin yapıldığı kişilerin en çok kullandığı kelimelerden kelime bulutu oluşturuyor. Biz de adaylarımızın önüne 'ilçenizin kelime bulutu budur' diye veriyoruz. En büyük kelime o kentin en çok konuştuğu kelime. Örneğin susuzluk, yol, doğalgaz. Kentte doğalgaz kazıları bitmemiş, onunla ilgili bir şikayete de denk gelebiliyor. Yapay zekanın anketler üzerinde, görüşmeler üzerinde, niteliksel görüşmeler üzerinde böyle katkılarını aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz."

Özel, yayınlanan klipte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olmadığına ve bu durumun sosyal medyada yankı uyandırdığına dair yönetilen soruya ise "Klip 5 Şubat günü çekildi. Hatta o klipteki arkadaşlarımız özellikle İstanbul'dan görevli oldukları deprem bölgelerine uçtular. O yüzden beş Şubat'taydık. Ancak belediye başkanımızın 5 Şubat'ta Hatay'da olması gerektiği ve çok sayıda da dışarıdan gelecek olan arkadaşımız olduğu için o gece zaten deprem yaşanmıştı. Hatay'daydı. Ayrıca da Lütfü Savaş da şunu söyledi, 'Biz böyle planlamıştık ama gelemem' dedi. Sonra da şunu ekledi; 'Zaten benim böyle çok müzikli, çalgılı bir klipte oynamam doğru da olmaz' dedi. Çünkü Hatay'ın acısı açısından da ben de bunu hak verdim ve doğru bulmuştum. Ayrıca 6 belediye başkanımız klipte özel olarak daha ön planda özel görüntüleri var. Diğer 6'sınınki de ikinci filmde izlenecek. Onun da çekimi o gün oldu. Ancak ikinci devam filminde diğer altı belediye başkanımızı da göreceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

"Son kararı yarın partimiz verecek"

Hatay'daki aday belirsizliği ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Özel, "Ölçme değerlendirmede son anket tahmin ediyorum. Bugün raporlanıyor. Bir kez daha bakacağız. Dediğimiz gibi Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Birincisi Hatay'da ve bütün deprem bölgesinde ne yaşandıysa bunun yüzde 99'u ülkeyi yöneten iktidarla ilgili. Hatay'daki ilçe belediyeleri zaten önemli bir kısmı iktidarın. 3 tanesi bizde geri kalanı iktidarın. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya onlarda. Belediye başkanımız elbette eleştiriden muaf değil. Biz de zamanında eleştirdik. Bunda hiçbir şüphe yok. Tepki gösterenlerin tepkisini de anlıyoruz. Fakat bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Hatay'da yüz tepki varsa 99'u hükümete ve hükümet istifa diye bütün gece inledi Hatay. Lütfü Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Hatay'ın ne dediğini önemsiyoruz. Biz en çok anket yaptığımız yerde iki çok nadir üç anket yaptığımız oldu. Hatay'da 5'inci anket için sahadayız. Hatay için Lütfü Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir. Fakat Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir" diye konuştu. - İZMİR