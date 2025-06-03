CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar

CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar
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CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar
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Genel Başkan Özgür Özel, CHP'ye kayyum atanacağı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel "Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne de yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim, hodri meydan! Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız" dedi.

30 Haziran'a ertelenen CHP'nin kurultay davasında "iptal" çıkması durumunda aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bazı isimlerin partiye kayyum olarak atanacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Söz konusu iddiaya ilişkin partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldukça sert ifadeler kullandı.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ YARGI OYUNLARIYLA TESLİM ETMEYİZ"

Özel "Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız, ne yargı oyunlarıyla teslim ederiz, hodri meydan! Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar, nokta!

"TESLİM OLMAYIZ, BİZ KAZANACAĞIZ"

Dosta düşmana söylüyoruz ki, teslim olmayız, biz kazanacağız! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan..."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

kaç karış anlınız var kayyum geç bile kaldıı hırsızlarr

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