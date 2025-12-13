Özgür Özel, Partisinin İl Binasının Açılışını Yaptı

1) ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, partisinin yeni 'İl Başkanlığı Binası'nın açılışını yaptı. Kentteki mitinge değinen Özel, "Bugün 75'inci mitingimizi, eylemimizi gerçekleştirdik. Tarihi bir katılım vardı. Bunun için Kayseri il, ilçe örgütlerimize, bütün Cumhuriyet Halk Partililere ve meydanı şereflendiren diğer siyasi partilere gönül vermiş ama Türkiye ittifakında birleşmiş tüm dostlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, konuşmasında, "Bugün burada baba ocağının en yeni hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Biliyorsunuz, Türkiye'nin dört bir yanından belde, ilçe, il başkanlığı olsun, bunların her bir tanesi, hepimizin baba ocağıdır. Çünkü herkes önce baba ocağında doğar, sonra büyür. Kimi baba ocağında kalır. Kimi bir başkasına gider. Kimi uzakta oturur. Kimi yakında oturur. Kimi büyüğüne gider, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, dara düşersem, baba ocağı oradadır. Çayı, çorbası kaynamaktadır. Bacası tütmektedirö ifadelerini kullandı.

CHP'nin zora düşenlerin baba ocağı olduğunu da söyleyen Özel, "Dara, zora düşenin geldiğinde bir tas sıcak çorbasını verebilecek, bacasını halen tüttürdüğümüz ve kapısı herkese ardına kadar açık baba ocağıdır. Çünkü buranın tapusu Özgür Özel'e ait değildir. Tapusu ne Özgür Özel'de, ne de Kemal Bey'de vardı. Ne Karaoğlan Ecevit'teydi, ne rahmetli hepimizin kahramanı İsmet Paşa'daydı. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için, hangi siyasi görüşten olunursa olunsun buranın kapısı vatan, millet, bayrak diyen, gaziye sevgi besleyen, bu ülkeyi ve kurucularını seven herkese açıktır" diye konuştu.