Özgür Özel'den İmamoğlu iddianamesine ilk tepki: El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin yaptığı ilk açıklamada "5 gün içinde iddianame yazılıyor. Koskoca Cumhuriyet Başsavcılığının başka hiç mi işi yok?" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 ayda 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Adıyaman'da konuşan Özel yaptığı açıklamada, "Bu ne korkuymuş arkadaş. 5 gün içinde iddianame yazılıyor. Koskoca Cumhuriyet Başsavcılığının başka hiç mi işi yok? Madem yazıyorsun, 100 gündür neden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yazmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

ADAY ELEŞTİRİLERİNE BÖYLE YANIT VERDİ

CHP içerisinden gelen aday belirleme tepkilerine de yaşanan gelişme üzerinden yanıt veren Özel, "Diyorlar ya 'aday' için niye bu kadar acele ediyorsunuz diye. Çünkü benim Akın Gürlek'ten daha fazla acelem var. Bir an önce sandığı getireceğiz. Akın Gürlek'in acelesi varsa bizim daha çok acelemiz var. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Hadi bakalım. Adaleti katletmek için senin kadar görevlendirilen bir hakim yoktu. Şimdi döndün savcı oldun. Yine adaleti katlediyorsun. Adamın İstanbul'a gelişi talimat. Adamı 'Akın sana ihtiyacım' var deyip yollamış" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU İÇİN HAZIRLANAN İDDİANAME

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca İmamoğlu için memuriyetten yoksun bırakılma istendi.