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Özgür Özel'den iktidara HTŞ uyarısı: Yeni bir felaket olur

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren silahlı muhaliflerin başını çeken HTŞ konusunda iktidarı uyardı. Özel "Afganistan gibi başta mutedil, 2 yıl sonra kadın sesinin radyoda bile yasak olması gibi bir süreci yürütme ve yönetme potansiyeli olanlara Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız şartsız destek verirse yeni bir felaket olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, İzmir'de katıldığı Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin anısına düzenlenecek anma töreninde konuştu.

Özel konuşmasında, Şehit Asteğmen Kubilay'ın faillerinden Şeyh Esad Erbili'nin türbesini ziyaret eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a tepki gösterdi. Özel, "Bugün bu ülkeye yakışmayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı projeyle, Şubat 2024'te küçücük çocukları aldılar, Kubilay'ı şehit edenler arasında bulunan bir sözde şeyhin türbesine götürdüler. Oradaki görüntüler hepimizin içini sızlattı, hepimizi rahatsız etti. Bu yetmezmiş gibi Menemen'in belediye başkanı aynı türbeyi ziyaret ederek hepimizin vicdanlarını sızlattı. Sonra bugün kalktı geldi törene katıldı. Ve bu törende Menemen halkı adına o çelengi buraya koydu. Şimdi o görüntüde bulunan birinin orada mı burada samimi olduğunu Menemenlilere bırakıyorum" dedi.

"BUNDAN SONRA KİMSE BU KADAR BÜYÜK BİR HATA YAPMASIN"

Özel sözlerinin devamında da "Başta bu partinin genel başkanı bana, il başkanına, milletvekillerimize ve Menemenli Atatürkçülere ders olsun ki; 31 belediye başkan adayımızdan 29'unun seçildiği bir atmosferde biz Menemen'de o çelengi koyacak bir CHP'liyi seçemiyorsak bu ayıp bize yeter. Bunun eleştirisini ben veriyorum, Memenen'deki bütün Atatürkçüler de versin. Ve and olsun ki o çelengi Atatürk'ün kurduğu partiden birisi gelip de Menemen'deki halkın adına buraya koyana kadar içimin bir yerinde bir ateş hep yanacak. Sizin de yansın, bundan sonra kimse bu kadar büyük bir hatayı yapmasın" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA HTŞ UYARISI

Özel, Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ konusunda da iktidara şöyle seslendi; "Suriye'ye bir demokratik rejim gelirse, adil ve özür seçimle iktidarla değişebilirse Suriye'de de kan durur, Türkiye için de en doğrusu bu olur. Bunun yerine, daha 6-7 yıl önce yaptıklarını televizyonların ancak buzlayarak gösterdiği birilerinin o ülkeye iktidar olması, aynı Afganistan gibi başta mutedil, 2 yıl sonra kadın sesinin radyoda bile yasak olması gibi bir süreci yürütme ve yönetme potansiyeli olanlara Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız şartsız destek verirse yeni bir felaket olur. Biz Suriye'de demokratik bir rejimi, seçimlerle belirlenen bir parlamentoyu ve onun içinden belirlenecek hükümet sisteminin oluşacağı bir hükümet sistemini öneriyoruz, destekliyoruz."

TEĞMENLER KONUSUNDA ERDOĞAN'A SESLENDİ

CHP Genel Başkanı, Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreninin ardından ihraçları istenen teğmenler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özel, konuşmasında şunları söyledi: "O teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedi. Onların komutanı Mustafa Kemal'dir. Şimdi sizin birlikte siyaset yaptığınız fesli Deli Kadir 'keşke Yunan kazansaydı" diyordu. Ben kutuplaşmadan yana hiç olmadım. Burada herkes tarafını gösterecek. Ben o teğmenlerle birlikte Mustafa Kemal'in askeriyim. Siz hocanız gibi Fesli deli Kadir gibi Trikopis'in tarafında mı duracaksınız, Mustafa Kemal'in tarafında mı duracaksınız? Erdoğan'a sesleniyorum. Eğer teğmenler şanlı görevlerinden uzaklaştırılırsa o zaman yanlış tarafta durduğunuzu cümle aleme ilan etmiş olacaksınız."

Özgür Özel'den iktidara HTŞ uyarısı: Yeni bir felaket olur
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