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Özgür Özel'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağı söylentisini soran muhabire dikkat çeken bir yanıt verdi. Özel, "Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından gelişmeler peş peşe yaşandı. Partiye kayyum atanabileceği iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olasılığın önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK" İDDİASI

CHP'nin 15 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceği belirtilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağı öne sürüldü. Ancak ne Kılıçdaroğlu ne de CHP kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL'DEN "KILIÇDAROĞLU" İDDİASI

CHP lideri Özel, İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği sırada Saraçhane'deki İBB yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi. Özel açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyu sordu.

"DAHA CİDDİ SORU VARSA YANITLAYAYIM"

Özel'in bu soruya yanıtı ilginç oldu. CHP lideri, "Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim." yanıtını verdi.

Özgür Özel'den dikkat çeken
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSempatik:

bay Kemal'i harcadiniz sizi o makama getiren kemal di yazılklar olsun

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Kurultayın sebebi belli birilerinin koltuğu sallanıyor savcıya şikayet edenlerde chp li çıktı

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaaa. Bakalım karşınıza çıkınca ne yapacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu na magazin diye bilen bir genel Başkan dan ne bekliyorsunuz. Oyuncak olmuş Ekrem beyin ekinde. Adayım hile demekten aciz. Paris geceleri hep yazıyorum. CHP deki arkadaslara üzülüyorum gerçekten. UZik sizin de emeklerinize. Hayırlı Allah dan.

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Haber YorumlarıMr Camel:

erdoğan by kemal sayesınde kazanıyordu simdi özgür özel i kafalayamadılar haha

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Haber YorumlarıGenco:

CHP hepten kafayı yedi galiba…Yeminle bugün Kılıçdaroğlu CHP’den bağımsız bir Parti kursa bunlara karşı fark atar. Tabii danışıklı değillerse….

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Haber YorumlarıUnal Kula:

Haberler. Com yandaşlık yapma gün gelir devran döner. Yanı bıldırkı durmalar............ Tırmalamasın sonra

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

CHP genel başkan çöplüğü oldu. Abi biri kasetten, biri hançerden, biri hırsızlıktan

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ya biri ifadede"evet delegelere para vererek Özgür Özel'e oy verirdik "derse ne olur.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok enteresan bir durum. Ekrem Imamoğlu büyük bir çark yapmış herkesi döndürüyor. Özel beyi kesinlikle ele gecirmis, 3 yıl olan seçim zamanına aday olmak için çok gayret göstermesinin nedeni varmış demek ki! Hep yazdigim gibi kendisini aday bile ilan edebilecek durum da olmayan bir genel başlama sahip bir partinin ne beklentisi olabilir ki? Bir de Sayın Kemal Beyi magazin haberi sayabilecek kadar cahil siyasetçi. Umarım kongrede karşınıza bir aday çıkar ve auninseyleri yaşarsınız. Çok GÜLERİZ

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Magazin sorusuymuş.işine gelmedi dimi karşına çıkması.Yazıklar olsun bi işiniz düzgün olsun ya.O delegeler eğer para ile size oy kullandılar da bence sizin dağıttığınız paralarla sizi alaşağı edecekler.Bu sefer hazırlıksız yakalandınız sanki.

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