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Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." açıklamasına Özel'den yanıt geldi. CHP lideri Özgür Özel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." dedi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar alevlendi. Zaman zaman yaşanan arbedelerde şu ana kadar 16 polis yaralandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI, YARGIYA SAYGI DUY, PARTİNDE OTUR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" çağrısı ortalığı karıştırdı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli'nin mesajına yer verilerek Özel'e tepki gösterildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.'" denildi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.

ÖZEL: MİLLETİN SESİNİ DUR, DARBEYE KARŞI DUR

MHP'ye yanıt gecikmedi. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Onu adam yerine koymayın lütfen Özgür bey. Belkide ölmüştür bizden gizliyorlar. Ciddiye alınacak bir zat değil

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