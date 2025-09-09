Haberler

Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı

Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Kayyum Gürsel Tekin'in katılmadığı törene Özgür Çelik ile birlikte katılan Özel "Saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından İstanbul Taksim'de çelenk bırakma törenine katıldı. Çelenk törenine katılacağını söyleyen kayyum Gürsel Tekin törene katılmadı. Törene yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise Taksim Meydanı'ndaydı.

Çelenk törenine yoğun katılım sağlandı. "Özgür Başkan" sloganları atıldı. Gürsel Tekin de Taksim'de protesto edildi.

"KİMSEYE HAK ETTİĞİNDEN FAZLA DEĞER ATFETMEYİN"

Özgür Özel, "Kimseye hak ettiğinden fazla değer atfetmeyin. Bugün 9 Eylül, CHP'nin kuruluş yıl dönümü.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı , önceki genel başkanı ziyaret ettim. CHP İstanbul İl Başkanımla buraya geldik. Tüm Türkiye AK Parti'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine yapılan darbeyi ve beş bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti'yi yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız, yetkiyi milletten alıyorsunuz Taksim'e gelirsiniz sizi beş bin partili karşılar.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, SADECE SİZE GÜVENİYORUM"

CHP'yi bölebilir mi? CHP birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır.Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler Türkiye'de Gazi'nin kurduğu cumhuriyette çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini hazmedemeyenler şimdiden İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya yerine atanmışları getirmeye çalışıyorlar. Asla ve asla bu gelenek parçalanamaz, ele geçirilemez, teslim olmaz. İçinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde beni yönetecek kişiyi ben seçmeliyim diyen herkese sesleniyorum: Ben partimi elbette üyelerime, siz vicdanlı demokratlara, bu sandığın kıymetini bilenlere, vicdanlı ve ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum. Bugün Silivri'de partinin kuruluş yıl dönümü için giyinen, hücrelerinde bizimle birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyen Ekrem Başkan'ı ve arkadaşlarımızı selamlıyorum.

Atatürk'ün emanetine evladı gibi sahip çıkan CHP örgütüne selam olsun. Baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Milletin evladı polislere kanunsuz emir verip onları baba evine ite kaka, gaz sıkarak yollayanlara inat biz partimizin kapısını herkese açık tutuyoruz. Bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla, tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukun üstünde hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısında göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum."

TAKSİM'DE POLİS ABLUKASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Çevreye barikatlar kuruldu, çevik kuvvet ekipleri hazır bulundu. Bomba uzmanları da tören alanında köpeklerle arama yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErmn Dmkrn:

Kurulduğunuz güne lanet olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan:

Adam nasil katilsin adama yapmadiginizi birakmadiniz reIller adamlarin partisini caldiniz hirsizlar sonrada onlar sanki caliyor gibi yapiyorlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Pancar motoru gibi tak tuk lak luk boş tenekenin boş boş konuşmaları kafa iyi hep leyla hep leyla, iyiki böyle bir boş beyin ülkeyi yönetmiyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

ne uğraşıyorsunuz chp vekilleri olarak topluca istifa edin. maaşları düşünmeyin milleti düşünün.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Izgur ozel kurulus gunubde hazir ekemanlari tiolamisken chp nin mezarini kazdir 15 eyluk yakin. bak O gun geldiginde chp mezarsuz kalmasin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
