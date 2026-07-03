Özgür Özel: Yeni bir yol açacağız

'YOLDAŞLIK EDEN HERKESE MİNNETTARIM'

Özgür Özel, Kastamonu Nasrullah Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, vatandaşları selamlayarak, "İyi dileklerinizi duyuyorum, güzel sözlerinizi duyuyorum, dualarınızı duyuyorum. Yolumuzu kesip dua eden annelerimize, büyüklerimize minnettarım. Bizim yolculuğumuza yoldaşlık eden herkese minnettarım. Gençlerimizin heyecanının farkındayım" dedi.

CHP'yi kimsenin iktidar yolundan çeviremeyeceğini söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar, hukuken, siyaseten sürdüreceğiz. Bütün yolları kaparlarsa kimse korkmasın, emekliler de korkmasın, dua eden teyzem de korkmasın, emekçiler de korkmasın, esnaf da korkmasın, gençler de korkmasın. ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Bizim yolumuz iktidar yolu, yolumuz yeni bir yol. Bu yeni yol, gençlerin yeni yolu. Bu yeni yürüyüş, emeklilerin iktidara yürüyüşü. Yıllarca elleri nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş emeklilere dünya tarihinin en büyük vefasızlığı yapılıyor. Eskiden 8 çeyrek altın alan emekli maaşı, 2 çeyrek altın alıyorsa emekli o sandığa gelecek, bu kara düzeni değiştirecek. Başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

'BİZ VARSAK PARTİNİN BAŞINDA BİR DAHA İKİNCİ OLMAZ'

'Kastamonu'yu binada oturarak kazanmadık' diyen Özel, devamında şöyle konuştu:

"Kastamonu'yu, sokakta el sıkarak, vatandaşı dinleyerek, vatandaşa sorarak, vatandaşa, onun sorununu nasıl çözeceğimizi anlatarak kazandık. Türkiye'nin yüzde 65'ini 50 yıl sonra kazandıysak bunu oturarak kazanmadık, çalışarak kazandık. Şunu söyleyeyim, bilene bilmeyene; Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlk kurultayı da Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi, bizim ilk kurultayımızdır. İkinciyi yaparken Atatürk'e demişler, 'birinci' diye söylemişler, 'ikinci' demiş. 'Birinciyi Sivas'ta yapmadık mı' demiş 1919'da Sivas'ta yaptık birincisini. Övüne övüne ilk iş yazdım oraya. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. İlk girdiğim seçimde de söz verdiğimiz gibi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Bundan sonra da biz varsak partinin başında, bir daha ikinci olmaz, bir daha yenilmez. Biz, yenilgiyi kabul etmeyen, biz, kaybetmeyen, kazanmak için çalışan, kazanırsak emekleriniz için ve çiftçinin de gençlerin de kadınların da kazanacağını bilenleriz. O yüzden bir daha söylüyorum, kurulduğu gün gibi son seçim gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı