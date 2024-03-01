Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük

CHP lideri Özgür Özel, Tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, Hatay'da adaylık tartışması hakkında, "Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi.

"ANKETE KOYMADAN KİMSEYİ ATAMAM"

Haluk Levent 'evet' deseydi ankete konulurdu. Haluk Levent meselesini şöyle anlatayım; 60 parti meclis üyemize dedik ki 'Hatay kritik, kafa kafayayız, aday değiştiği takdirde birtakım destekler almamız söz konusu ama ankete koymadan kimseyi atamam, temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin, WhatsApp'tan bana yazın.' dedim, 'Ben ankete koyacağım onları, 1 haftanız kaldı' dedim.

"MERT '30 GÜNDE 28 GÜN TURNEM VAR' DEDİ"

İki ayda bir yapılıyor ya parti meclisi, biz şu ana kadar 3 ayda 13 parti meclisi yaptık. O kadar demokratik bir kanalı işletmeye çalışıyorum. Bu arkadaşlardan kimi çok farklı isimler, mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat ile de konuştuk, 'Seni ankete koyalım mı?' diye sorduk. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Haluk Bey de değerlendirmiş, 'Olmaz' demiş. Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" diye konuştu.