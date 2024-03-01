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Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük

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31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, Hatay'da adaylık tartışması hakkında, "Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi.

"ANKETE KOYMADAN KİMSEYİ ATAMAM"

Haluk Levent 'evet' deseydi ankete konulurdu. Haluk Levent meselesini şöyle anlatayım; 60 parti meclis üyemize dedik ki 'Hatay kritik, kafa kafayayız, aday değiştiği takdirde birtakım destekler almamız söz konusu ama ankete koymadan kimseyi atamam, temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin, WhatsApp'tan bana yazın.' dedim, 'Ben ankete koyacağım onları, 1 haftanız kaldı' dedim.

"MERT '30 GÜNDE 28 GÜN TURNEM VAR' DEDİ"

İki ayda bir yapılıyor ya parti meclisi, biz şu ana kadar 3 ayda 13 parti meclisi yaptık. O kadar demokratik bir kanalı işletmeye çalışıyorum. Bu arkadaşlardan kimi çok farklı isimler, mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat ile de konuştuk, 'Seni ankete koyalım mı?' diye sorduk. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Haluk Bey de değerlendirmiş, 'Olmaz' demiş. Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

bunlar liyakat yerine magazini koymuşlar işi ehline verin diye ayet bile var ama bu ayete uyan kimse yok onlar bunu işi yandaşa verin diye anlıyorlar

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Fatih :

chp nin belediyecilikten anlamadığının resmi dir bu. sanatçıcan belediyecilik bekleyemezsin. ben olsam en iyi belediyem hangisi ise hatay dan onu aday yapardım.

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İbrahim Demirel:

Millet sizlerden umut göremediği için 22 senedir aynı adama oy veriyor.

28
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Babacan yalçın:

Otur sıfır…

29
0
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Hacı Şembeki:

CHP nin eski genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ne demişti....Yalakadan sanatçı olmaz. Demişti. CHP den bir sürü magazin sanatçısı ya aday oluyor veya destek açıklaması yapıyor....Ne diyeceğiz buna..

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