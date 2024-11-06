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Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında en büyük hedefini açıkladı. Özel, "Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda "Partiniz 100 yıl sonra iktidarda; size verdiğimiz sözü tuttuk" yazmak en büyük hedefim" cümlesini söylediği anda gözyaşlarını tutamadı.

Gazeteci Uğur Dündar'ın programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk seçimde partisini iktidara taşıyacağını söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir sonraki genel seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Özel, programda en büyük hedefini de açıkladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben önümüzdeki genel seçimden CHP'yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak, bir kez daha elbette Ecevit'e, elbette İnönü'ye, elbette Deniz Bey'e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna varıp 'Genel Başkanım partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır' demek en büyük hedefim. Anıtkabir anı defterine 'Size verdiğimiz sözü tuttuk, bundan sonra hedef muasır medeniyetleri aşmaktır' yazmak benim için hayatımdaki en büyük hayal. O yazıyı yazıp, imzayı attıktan sonra artık siyasette ve hatta bu hayatta hiçbir hedefim yoktur. O imzayı atayım bana yeter. Çünkü Türkiye bir kez daha kurtulmuştur.

CHP liderinin konuşmasının bu kısmında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı fark edildi.

Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNeyse o:

Ağlamışmış! Partiyw örgütçüleri doldur ondan sonra ağla.Sen daha çoook ağlarsın.

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıSadettin Kilic:

He duttunuz terörisle kol kolasiniz sen bosuna Tomas gözyasi dökme insndirici degilsiniz sizin zihniyetinizin atatürkle ilkeleriyle hic elakasi yok bence

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Haber YorumlarıTürk Bulut:

Atatürk’ün kurduğu çizgide kalsaydı zaten iktidardan hiç inmezdi Terör seviciliğini bırakıp gerçek Türklerle yola devam edersen olur ancak Ne mutlu türküm diyene

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Tiyatrocu Osman... Seni CHP den Ihrac etmek lazim

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bu insanlar. için. proje. proje. millet. kit kanat. geçiniyor. ülkenin. yüzde. 35. 45. iyi durumda. oda. yüzde. 30. u. devlet memuru. kalan 15. i. kaymak tayfa. geri kalan için. ne yapabilirsiniz. özgür. bey.

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Haber YorumlarıHamit Erkaya:

CHP TARİHİNİ OKU, HAKİKATEN AĞLAMANI GEREKTİRECEK ÇOK OLAYLAR ZİNCİRİNİ GÖRECEKSİN.BU MİLLET CHP YE KESİNLİKLE İKTİDAR ŞANSI VERMEZ! NEREDE BİR OLAY VAR,CHP MİKSERLERİ BAŞROLDE.YÜZDE YİRMİBEŞLE AVUNUP,İKTİDAR HAYALİ İLE YAŞAYIN.

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Haber YorumlarıGenco:

Türkiye’yi kurtardığınızda imzayı Musta Kemal’in askerleri olarak mı, birilerinin Mustafa Kemal’in bilmem neleri olarak mı imzalayacaksınız birlikte iş tuttuğunuz Türkiye kurtarıcılarıyla ?

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Haber YorumlarıMGk:

Atam sayende 100 yıldır sadece muhalefet yapıp paraları cukkaladık belediyelerde 1 tane de çivi çakmadık da yaz

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