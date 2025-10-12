CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Place Jean Rey Meydanı'nda, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Özel, Avrupa Parlamentosu'ndan temsilcilerin de mitingde kendilerine destek verdiğini belirterek, "Suçsuz yere 207 gündür hapiste bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, Adana gibi başkan Zeytan Karalar'a, Toroslar'ın yiğit evladı Muhittin Böcek'e, onların da içinde olduğu 16 belediye başkanımıza, yüzlerce siyasetçiye, bürokrata, Türkiye'deki tüm siyasi tutsaklara, Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, fikrinden ve düşüncesinden dolayı içeride kim varsa ona sahip çıkmaya geldik. Diğer yandan 'Birinden kurtuldum, sıra ötekine gelsin' diye Mansur Başkan'ı hedefine almaya çalışanlara 'Aklınızı başınıza alın, Mansur Yavaş yalnız değildir' demeye geldik. Bugün burada sadece Türkiye'den dostlarımız yok. Bugün Avrupalı kardeş partilerimizden çok sayıda temsilci burada. Sosyalist Enternasyonal'den, Avrupa Sosyalist Partisi'nden, Yeşiller'den çok değerli dostlarımız, Avrupa Parlamentosu'ndan çok değerli temsilciler burada. Mikrofonda gösterdikleri dostlukla, Türkiye'ye sahip çıkarak, 'Türkiye'yi seviyoruz' diyerek, dostumuz olduklarını dosta da dost olmayana da haykıran Dario Nardella'ya, Giacomo Filibeck ve Vula Tsetsi'ye yürekten teşekkür ediyoruz. Hoş geldiler, şeref verdiler. Tüm milletvekillerine, ev sahipliği yapan Brüksel belediye başkanına, burada başkan yardımcısı ile temsil edilen, şehir dışından mesajını buraya ileten Roma'nın, Amsterdam'ın, Barselona'nın, Budapeşte'nin değerli belediye başkanlarına, kardeşimiz Selanik belediye Başkanına, Timisoara, Köln, Frankfurt, Utrecht belediye başkanlarına bu meydana verdikleri destek ve bize gösterdikleri ev sahipliği için yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizimle birlikteler" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ VARSA HER SORUN HALLEDİLİR'

Türkiye'nin çıkarlarını savunduklarını söyleyen Özel, "Burada, bu meydanda sadece sosyal demokratlar yok. Allah eksikliklerini göstermesin; muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, liberal demokratlar, omuz omuzalar. Çünkü demokratlar bilir ki, demokrasi varsa her sorun halledilir. Demokrasi giderse, sandık giderse her şey felaket olur. Bunu en iyi bilenler sizlersiniz. Batı sadece bir yön değildir, bir anlayış meselesidir" dedi.

'İCAZETLE DEĞİL, GAZİ'NİN PARTİSİNİN VERDİĞİ CESARETLE'

Özel, güçlü, demokratik, zengin bir ülke için çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini dile getirerek, "Muhalefetteyken bile yurt dışındaki tüm temaslarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Filistin'in, Azerbaycan'ın çıkarlarını savunuyoruz. Bunu kimseden çekinmeden cesaretle yapıyoruz. Biz bunu icazetle değil, Gazi Mustafa Kemal'in partisinde olmanın verdiği cesaretle yapıyoruz. Siz çok yakından yaşıyorsunuz ki, Avrupa'dan bakınca Türkiye'de olanı, biteni anlamak çok kolay değil. Türkiye'de 23 yıllık bir AK Parti iktidarı var. 23 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti. Biz 47 yıl aradan sonra ilk kez birinci parti olduk. Seçimde yüzde 38 oy aldık, belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. Bugüne kadar 'demokrasi' diyen, demokrasiden dem vuran Erdoğan, demokrasi treninden o istasyonda indi. O günden bugüne artık sandıktan değil, başka yerlerden medet umduğu için Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışıyor. Halkın tercihine saygı duymadı. Önce belediye başkanlarımızı bakanlarına 'Bunları silkeleyin' diyerek, gelen paraları keserek, geçmişten birikmişleri CHP'li belediyelerden bir seferde tahsil ederek hizmeti aksatmaya çalıştı. Baktı bu yeterli olmuyor, bu sefer Cumhurbaşkanı adayımızın diplomasını 31 yıl sonra iptal etti" diye konuştu.