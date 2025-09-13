Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından çalışma ofisine dönüştürülen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, "CHP'deki tartışmaların içerisinde yokuz" diyerek kurultay ve kongre davalarına atıf yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"YENİ BİR SES KAYDI VAR, BİRİNE DİYORLAR Kİ SANA PARA VERELİM OYU BİZE VER"

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bugün çıkmış 'dürüst siyaset' diyor. CHP diyor işte diyor, gördünüz diyor. Şikayetçi CHP'li, şikayet eden, edilen CHP'li diyor. Ses kayıtları var diyor. Benden ne ile ilgisi var diyor. Bir tane ses kaydı var arkadaşlar, bir. Daha öncekinin montaj olduğu ve hükümsüz olduğu karara bağlandı biliyorsunuz. Yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki 'sana para verelim oyu bize ver'. O bir kişinin ses kaydı ve bir kişinin de bu kaydı vermesiyle ortaya çıkan durum. Bomba! Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz Belediye Başkanı ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi AK Parti'ye gidiyorlar. Ses kaydındaki diğer kişi şimdi tutuklu olan Ekrem Başkana, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünya kadar laf söyleyen bir başka kişi, itirafçı olan. İçerde olan. Dünya kadar laf söyleyen birisi.

"O SES KAYDINDAKİ ŞAHIS AK PARTİ'YE KATILIYOR"

Bu bina için daha doğrusu bu yöneticilere kayyum atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti'ye katılıyor. CHP'den istifa eden belediye meclis üyelerinden biri. Ses kaydında ne Özgür Çelik var, ne bir başka birisi. Ha küçük bir detay vereyim. Küçük bir detay vereyim. Oyu bize ver diyen kişi de Özgür Çelik'in değil, karşı listede aday zaten. Karşı listede aday. Ben karşı listeyi şimdi tutup da bilmem ne ile suçlayacak halim yok. Adam kendisi zaten 180 tane, 196 tane delege yazıyorsun. Yönetim, mönetim 600 kişinin oy kullandığı yerde 550, 560 kişi aday zaten. Ama bize oy ver diyen karşı listede oyunu istedikleri de bugün AK Parti'ye katılıyor."

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Vural'ın ardından CHP'li Beykoz Belediyesi Meclis üyeleri Nevzat Cebeci, Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partilerinden istifa etmişti. Bugün AK Parti'ye katılan Gürzel ve Cebeci'ye rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.