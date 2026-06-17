Şehitkamil'de 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. son olarak bir işletmede gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirilirken, işletme mühürlendi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen rutin denetimlerde, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere göz açtırılmıyor. Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimlerde, sağlığa ve hijyen kurallarına aykırı şekilde muhafaza edilen ve satışa sunulmaya hazırlanan çok sayıda ürün tespit edildi.

İşletme kapatıldı

Ekiplerin detaylı incelemesi sonucunda yaklaşık 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirilirken, ürünlerin insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirlendi. Zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınan bozuk ürünler, gerekli yasal işlemlerin ardından imha edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında cezai işlem uygulanırken, işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Denetimler aralıksız devam edecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin belirli aralıklarla ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğinin söyledi. Yılmaz, vatandaşlardan da alışveriş yaptıkları işletmelerde şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarını isteyerek, halk sağlığının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Halkımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışını sağlamak adına denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kurallara aykırı hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı