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Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
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Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu genç futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Rusya, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu genç futbol takımını taşıyan bir otobüse insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Rusya, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu genç futbol takımını taşıyan bir otobüse İHA saldırısı düzenlendi. Bryansk Valisi Yegor Kravchuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otobüse Ukrayna tarafından saldırı gerçekleştirildiğini, oyunculara eşlik eden 1 kadının hayatını kaybettiğini, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 7 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Kravchuk, takımın tatil için Belarus'un Gomel kentinden Rusya'nın Gelendzhik kentine doğru seyir halinde olduğunu, araçta 28'i genç sporcu olmak üzere 44 yolcunun bulunduğunu belirtti. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

"Terör eylemi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarında gerçekleştirdiği son saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bu, Kiev rejiminin sivilleri, özellikle de çocukları hedef alan bir başka terör eylemidir" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov da yaptığı açıklamada, Belarus vatandaşlarını taşıyan otobüse yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti. Varankov, Belarus makamlarının Ukrayna tarafından saldırıyla ilgili kapsamlı açıklama talep ettiğini söyledi.

Ukrayna tarafı olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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