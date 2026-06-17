Menteşe'de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde koruma altında bulunan ve doğada nadir rastlanan geyik böceği (Lucanus cervus) bir evin balkonunda görüntülendi.

Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uysal, evinin balkonunda siyah gövdesi ve geyik boynuzunu andıran büyük kıskaçlarıyla dikkat çeken bir böcek fark etti. Uysal, daha önce benzerini görmediğini belirttiği böceği dikkatlice cam bir bardağa alarak, fotoğraflarını çekti. Yapılan araştırma sonucu böceğin koruma altında bulunan geyik böcekleri ailesine ait erkek bir birey olduğu öğrenildi. Uysal, balkonunda bulduğu böceği yeniden doğaya bıraktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı