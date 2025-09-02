Özgür Özel Balkan Türkleri Temsilcileriyle Görüştü

Haberler

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
