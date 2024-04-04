Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ardından kendisini tebrik etmediğini açıkladı. Özel önümüzdeki Ramazan Bayramı için kendisinin Erdoğan'ı arayacağını belirterek "Birinci partiysek cumhurbaşkanını aramak bana düşer" dedi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan CHP lideri Özgür Özel, Cumbaşkanı Erdoğan'ın kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etmediğini belirterek, "Geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu, beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. Ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, BİZDEN HİZMET BEKLEYEN BİR SEÇMEN"

Erken seçimin Meclis kararıyla olabileceğini ancak belediye seçimlerinin Anayasa'ya göre 5 yılda bir olacağını belirten Özgür Özel, "Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer" dedi.

"DEVLET BEY BU TÜR ŞEYLERİ EKSİK ETMEZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili de kısa bir değerlendirmede bulunan Özel, "Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez" şeklinde konuştu.