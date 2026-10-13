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Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını sosyal medyadan kutladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı. Özel, paylaşımında Ankara'yı 'Milli Mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi' diye niteledi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi olan Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklarda bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in yolunu açan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA
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