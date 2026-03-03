Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "ABD ile İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen bütün müdahalelerini reddediyoruz. Komşumuz İran'a yapılan saldırılara karşı duruyoruz. İran halkının yanındayız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, dünyanın kritik bir eşikten geçtiğini söyledi.

Dış politika yönetiminin "yeni krizi doğru okumadığını" ileri süren Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bir televizyon programındaki bölgeyle ilgili değerlendirmelerine değindi.

Bakan Fidan'ın "bölgeyi okuyamadığını" iddia eden Özel, "Üzülerek söylüyorum, İran'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'daki hiçbir büyükelçimiz kariyer olarak diplomat kökenli değildir." ifadesini kullandı.

Özel, dünya kritik bir eşikten geçerken ve bölge ateş çemberine dönerken Türkiye'yi kutuplaştırmaktan medet uman bir anlayışla karşı karşıya olduklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in planları karşısında bölgede yaşayan insanların haklarını cesaretle savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"ABD ile İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen bütün müdahalelerini reddediyoruz. Komşumuz İran'a yapılan saldırılara karşı duruyoruz. İran halkının yanındayız. 150 kız öğrenci başta olmak üzere tüm kayıpları için başsağlığı diliyoruz. İran'daki rejimin baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte İran'ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların İran'da, bölgede yaşayanlar olması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut krizin diplomasi masasına dönülerek çözülmesini savunduk. Bu konuda ısrarcıyız ve Türkiye'nin de ısrarcı olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Özel, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dayattığı düzenin "yeni dünya düzeni" olamayacağını, bütün kurulları dışlayan ve kuralları yok sayan bir düzensizliğe "yeni düzen" denemeyeceğini vurguladı.

"Tanju ile gurur duyuyorum"

"Türkiye'de iç cephenin güçlü olması gerektiğine" yönelik gerçeğin hatırlanması gereken olayların yaşandığını söyleyen Özel, böyle bir dönemden geçilirken Tanju Özcan'ın Bolu Belediyesine yönelik "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasını eleştirdi."

Özcan'ın Bolu'da bir vakıf kurduğunu, bu vakıf vasıtasıyla da 528 üniversite öğrencisinin yüksek burslarla okutulduğunu anlatan Özel, Özcan'ın, şirketlerden bu vakfa bağış yapmasını istediği için suçlandığını öne sürdü. Özel, "Tanju eğer bununla suçlanıyorsa ve Tanju bundan utanacaksa bu soruyu soranlar utansın. Ben Tanju ile gurur duyuyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarındaki "iç cephe" vurgusuna değinen Özel, "Şimdi iç cepheyi bozan biz miyiz? Yerel seçimden sonra 'bu seçimin kazananı, kaybedeni yok, kazananı Türkiye'dir' diyen ben miyim, yoksa o seçim sonuçlarını hazmetmeyip Ekrem Başkan'dan Zeydan Başkan'a, Ahmet Özer'den 16 belediye başkanımıza kadar teker teker her sabah birine algı operasyonu yapmak için iki koluna polisle kapıya dayananlar mı? Ben hiç üstüme almadım bunu." ifadelerini kullandı.

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçen haftaki ziyaretine değinerek, Kurtulmuş'un, CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katkılarından bahsettiğini aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un kendisini Meclis'te düzenlenecek milletvekilleriyle iftar programına davet ettiğini aktaran Özel, "Vallahi de billahi ile katılacaktık. Gidecektik, o masada Meclis Başkanı'nın davetiyle o iftara icabet edecektik. Madem ki 'milli bir duruş lazımdı, mademki iç cephe güçlü olsundu', madem ki 'bu kadar saldırı altındayken, Türkiye'de risk büyükken iktidarı, muhalefeti orada bulunsundu'. Yine balta çektiler arkadaş. Bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim." diye konuştu.

