Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi geliyor. Siz hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, bakalım yüzünüz kaça çalacak göreceğiz" sözleri sonrası gözler saat 12.00'de açıklayacağı bilgi ve belgelere çevrildi. Özel'in İBB borsasıyla ilgili bir takım detayları ifşa edeceği iddia ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozetle Ak Parti'ye geçmesi beklenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşamki mitingde yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi.

"YARIN 12'Yİ BEKLEYİN"

Özel, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde "Adalet bakanı, ilan ediyorum, yarın 12'yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Yarın 12'yi bekle. Tayyip bey, hani 'Turbun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım. Yarın 12'yi bekle. Yarın 12'de CHP genel merkezinde bütün basın mensuplarını çağırıyorum, imzalı, yazılı, açık açık isim yazıyor, ak toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor.

"TOPUKLU EFE BUGÜN TOPUKLARI YAĞLAMIŞ"

Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi… Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak göreceğiz. En çok Aziz İhsan Aktaş'tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı. O belediye CHP'liydi. Tir tir titriyordu. Diyorduk ki 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma' Ama bir korkuyor, bir korkuyor, bir korkuyor… Topuklu efe bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor, arkadaşlarımız alnım açık başım dik diyor. Ama bu topuklu efe diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları vermişiz bugüne kadar, meğerse kendinden korkarmış. Buna dediler ki, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atıl, ya AK Parti'ye katıl.'

"O OYLAR SANA HARAM ZIKKIM OLSUN"

Aydın'da İYİ Partili Nazilli Belediyesi AK Parti'ye geçtiğinde 'Bu oylar Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na verildi, haram zıkkım olsun, hakkımı helal etmem' diyordu. Ey topuklu efe, topuklayan efe. O oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti'ye kaçıyorsun."

AÇIKLAYACAĞI BELGELER MERAK KONUSU OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'daki mitingde kullandığı ifadeler büyük ses getirirken, bugün saat 12.00'de açıklayacağı bilgi ve belgeler merak konusu oldu.

SAYMAZ: İBB BORSASIYLA İLGİLİ OLDUĞUNU DUYDUM

Sözcü TV canlı yayınına bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in bugün ne açıklayacağına yönelik soruya "Genel olarak İBB borsasıyla ilgili bazı bilgi ve belgeler açıklayacağını duydum. Şu an başka bir bilgi veremeyeceğim, bilmiyorum daha doğrusu" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (59)

Haber YorumlarıAras Aras:

Erdoğanın haberi yoruma kapalı avukat Epözdemir hakkında şunu yazacaktım Eğer resimlerle insanlar hapse satılıyorsa, Fethullah gülenin ayakları dibinde oturan yüzlerce resimi olan Fetocu var, hemde en tepedeki de dahil İnsanların malına, mülküne, çökmek ve yandaşılığı kabul etmeyenleri bitirmek için kurulan kumpaslardan bitanesidir bu olay

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme110
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

The comments are turned off .. because .. people .. wont .. write .. in .. English.

yanıt4
yanıt58
Haber YorumlarıMGk:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına saygılı olmayı öğreneceksiniz ya seve seve ya da seve seve

yanıt121
yanıt104
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Mgk, Saygılı olmakla tapınmayı yada peygamber gibi günahsız görmeyi karıştırma. Hatası yada yaptıkları söylenince alınma. Şehide kelle diyen , ananı da al git diyen aynı şahıs unutma. Arınçın dediği gibi. Şeyini şey ettirme insana.

yanıt68
yanıt41
Haber YorumlarıFazlı Coşkun:

Adolf hit ler ne davasıymış bu de bakeyim..

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıArif İnanç:

Saat 12 yi geçti sayın Özel sizin kafa saatiniz mi gelmedi. Zor gelir zaten.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAras Aras:

Erdoğan haberleri neden yoruma kapalı.

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Because he is our president.

yanıt13
yanıt54
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İSRAİL HOLDİNG (AKP) ve B.O.P eşbaşkanı RECEP'in yüzündeki MASKE düşmesin diye "kapalı".......

yanıt70
yanıt103
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Because .. people .. are .. not .. writing .. in .. English.

yanıt5
yanıt43
Tüm 59 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
