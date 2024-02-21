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Özel mi Kılıçdaroğlu mu? "Hangisi daha başarılı?" anketinde aradaki fark çok fazla

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Yerel seçimlerle ilgili geri sayım devam ederken CHP seçmeniyle yapılan anketten çıkan sonuç hayli şaşırtıcı... Ankette katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini genel başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya Özel cevabını verenlerin oranı yüzde 37 olurken, tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullananların oranı ise yüzde 62 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasından sonra koltuğu sallanmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in karşısında ağır bir yenilgi alarak görevi bırakmak zorunda kalmıştı. O günden sonra genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in performansı da tartışılmaya başlandı.

"HANGİSİ DAHA BAŞARILI?" ANKETİ

Hal böyleyken Areda Survey, 25-29 Ocak tarihleri arasında çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 2 bin 24 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Özel mi Kılıçdaroğlu mu? 'Hangisi daha başarılı?' anketinde aradaki fark çok büyük

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'E FARK ATTI

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 62'lik büyük bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (2)

GARİBAN:

RAHMETLİ KADİR MISIRLIOĞLU YİNE HAKLI ÇIKTI

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Nuri Aga:

Yahu adam 30 seçim kaybetmiş hala başarılı diyorsunuz

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