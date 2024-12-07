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Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum

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Kilis'te bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, kulağına bir şeyler fısıldayan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e "Dur abi, biliyorum" diyerek tepki gösterdi. Özel'in o anlardaki gergin tavırları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP'li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi'nin çalışmalarına dikkat çekti.

YAPILAN HATIRLATMAYA SİNİRLENDİ

İl Başkanları Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine "Bugün Kilis'in kurtuluş günü" diyerek hatırlatma yapmasına sinirlendi. Özel de Meriç'e "Dur abi, biliyorum" diyerek tepki gösterdi. Kameralar tarafından kaydedilen o anlar kısa sürede viral oldu.

Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Dur abisi biliyor bilmediginiz tek şey siz kimsiniz

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Herkesin bildiği birşey varsa o da senin hiçbir şey bilmediğin bay soytarı..

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İsleri güçleri fırıldaklık olmuş

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

CHP nin tek geçim kaynağı mustafa Kemal her ne kadar kimliğinde Mustafa Kemal yazmasa da herkes onu Mustafa Kemal diye tanıyor

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Haber YorumlarıAhmet köfteci:

bizim kilise CHP kazandı yolları Atatürk resmi koydular kavşağa da heykel yaptılar gerçekten İsleri güçleri heykel yapmak ????

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Haber Yorumlarıaaa:

küçük enişteyi kızdırmayın

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Haber YorumlarıHalit:

iki yüzlü

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Hani bunlar reise tek adam diyorlardı.Neymiş demekki. Lafla peynir gemisi yürümez miş.

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