Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP'li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi'nin çalışmalarına dikkat çekti.

YAPILAN HATIRLATMAYA SİNİRLENDİ

İl Başkanları Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine "Bugün Kilis'in kurtuluş günü" diyerek hatırlatma yapmasına sinirlendi. Özel de Meriç'e "Dur abi, biliyorum" diyerek tepki gösterdi. Kameralar tarafından kaydedilen o anlar kısa sürede viral oldu.