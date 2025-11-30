Haberler

DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?

DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?
Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Stockholm sendromu" çıkışına sert tepki göstererek bu benzetmenin "akıl tutulması" olduğunu söyledi. Sürecin seçim hesaplarıyla okunamayacağını vurgulayan Hatimoğulları, AKP ve MHP ile yürütülen temaslardan bir ittifak sonucu bekleyenlerin de yanıldığını belirterek "Bu mesele sandığın çok ötesindedir. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez" dedi.

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AK Parti ve MHP ile seçim ittifakı yapılmayacağını açıkladı.
  • DEM Parti, Kürt meselesini seçim konusu olarak görmeyip barış inşasına odaklandığını belirtti.
  • Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Stockholm Sendromu benzetmesini reddetti.

Partisince Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Toplum ve Barış Buluşması"na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL'İN "STOCKHOLM SENDROMU" BENZETMESİNE YANIT: BİZ CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ

DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki tutumunu eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veren Hatimoğulları, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız. Halkın özgürlük mücadelesi, baskıcı iktidarların psikolojik oyunlarıyla sınırlanamaz. Bizler, kendi tarihimizden aldığımız güçle, her türlü baskıya karşı direnmeye devam edeceğiz." dedi.

"SEÇİM İTTİFAKI ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR SONUÇ ELDE EDEMEZ"

Sürecin bir ittifaka dönüşme ihtimaliyle ilgili de konuşan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı: "AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu mesele seçim meselesi değildir. Kürt meselesini seçim, Kürt seçmeni de kendi seçmeni gözüyle görmeye çalışanlar yanılır. Bunu iktidar için de söylüyorum, muhalefet için de söylüyorum. Bu süreç seçme ve seçilmeden, dar manada bir siyasi partinin çıkarlarının çok üzerinde olan bir süreçtir. Barışı inşa etmek, yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu bir barışı bu topraklarda tesis etmek için bu süreci yürütüyoruz."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4. kez genel başkanlığa seçildiği partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada ismini anmadan DEM Parti'ye bir göndermede bulunarak "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." demişti.

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve fakirliklerin tek sebebi Tayyıp

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve fakirliklerin tek sebebi ayaş Tayyıp

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Özel sonunda doğru yola geldi. Dem ile ittifak kurmasaydı belki daha önce daha erken bir kazanım sağlayabilirlerdi

