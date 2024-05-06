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Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç

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31 Mart seçimlerinde yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına neden olumsuz yanıt verdiğini gösteren bir anket sonucu ortaya çıktı. ASAL Araştırma'nın 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "CHP'nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel'in Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten yüzde 55,3 ile "Hayır" yanıtı çıkarken, yüzde 31,5 ise "Evet" yanıtını verdi.

ASAL Araştırma Şirketi, "Türkiye Siyasi Gündemi Nisan ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Nisan ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

"CHP'NİN İKTİDARDA OLMASINI İSTER MİSİNİZ?"

20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "CHP'nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel'in Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç

CHP'NİN HİÇ BEKLEMEDİĞİ SONUÇ

Ankete katılanların yüzde 55,3'ü bu soruya "Hayır" yanıtı verirken, yüzde 31,5'lik kesim ise "Evet" yanıtını verdi. Ankette ortaya çıkan sonuç 31 Mart seçimleri sonrasında yapılan erken seçim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i haklı çıkarır nitelikte.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel neden erken seçim istemediğini geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında böyle açıklamıştı; "Ben 31 Mart seçimlerinin sonuçlarından dolayı bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Niye? Ben çıktım meydanlara, millete dedim ki AKP ve MHP'nin değerli seçmenleri, bu bir genel seçim değil yerel seçim. Bunlara sarı kart gösterin. Sizin sesinizi duymuyorlar. 10 ay önce oyu aldılar, bakın ne yapıyorlar dedim. Onların bize önemli kısmı oy verdi. Bu oy veren seçmenden oyu alıp, ertesi gün erken seçim dersen o demez mi hani bu yerel seçimdi. Hani sarı kart gösteriyorduk."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (13)

gurbet gurbetci:

Sol cenaha memleket degil tavuk ciftligi emanet edilemez !!!

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66
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Trabzon61:

Secimi CHP kazanmadi AKP kayibetti. Halk AK-partiye ders vermek istedi. Bunun en buyuk sebebi -Hayat pahaliligi -Dusuk emekli maaslari -Atamamalarin olmamasi vs.

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Eyup DAĞCI:

Daha ne olacak

yanıt36
yanıt6
Muratsa:

tranzonlu61 şehrini ,ülkeni işgal eden suriyeli afganlı afrikali... kardeşlerinizide unutma listende

yanıt2
yanıt2
masteng aston:

2071 kadar reisle dewam.sonra oglu gecer basa.boyle iyi memnunuz.

20
56
yanıtYanıtla
VEFA:

Anket mi? Bırakın bu palavraları, memlekette güvenilir bir yer kaldı mı?...

59
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yanıtYanıtla
Hakan:

sonuc yine yendide yendi RTE

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Ghost BLue:

Adam heykel yapıp koysa oy verecek insanlar var maalesef

yanıt5
yanıt1
Emre Büyükay:

Küçük kılıçdaroğlu loading…

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Çavo Mavo:

Hayat pahalılığı evde ekmek yok milletin onca emekli dedelerimiz engelli aile ev geçindiren babalarımız dul ablalarımız öksüz kardeşlerimiz kimse kimsenin sesini duymaz oldu hayat pahalılığı yüzünden insanların beyni zihni görüş açısı yamyamlaştı birisi dur demeli

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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