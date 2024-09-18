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Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı konuşmada mafya örgütlerinin önünün açılmasına ilişkin isim vermeden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Özel'e yanıt veren Soylu "Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada isim vermeden eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef almıştı.

Özel "Türkiye'de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Biz CHP olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU: CHP GENEL BAŞKANLIĞINI SEVİYENE İNDİRME

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin sistematik iftiralarıyla asılan Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümünde CHP Başkanı Özgür Özel'e de ancak böyle bir iftira yakışırdı. Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat. Ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat.

Sonra da Savcı Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C'nin örgüt yöneticiliğinden hükümlü terörist Selçuk Kozağaçlı'ya nasıl kefil olduğunu ve katil arkadaşını anlat… Ayıptır CHP Genel Başkanlığını seviyene indirme…"

Özel'in 'mafya' suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (8)

N. Harp:

tam nokta atis ...masallah

76
46
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VATAN BOZKURTLAR:

Süper bir cvp.

40
25
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Zafer Tanrıkulu:

Ayağın burnuna ne oldu tam olarak bilen var mı

40
12
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Said Kurt:

Senin yapman gereken çok iş var reis sahaya in icraatlara devam

14
26
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Ahmet Demir:

maasallah ülkenin başındaki sahislarin tartışmasına bak

33
4
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Abdullah Atik:

Ne günlere kaldık ..

31
1
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Erdal_19:

reis icraatlara devam ediyor

4
6
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Emre Yeşilyurt:

sedaaaaatttt

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0
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