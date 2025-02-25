Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması üzerinden Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını hedef alan Özel " Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil bedduasını almış adamlarsınız. Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum" dedi.

"TEVFİK ALGAN'I SÜRGÜNE YOLLAMAK İSTEDİLER"

Özel'in açıklamasının tamamı şu şekilde; "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

"ERCÜMENT TATLIOĞLU'NUN KİMİN YERİNE GEÇMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."