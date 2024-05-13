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Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in sözlerine tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar "Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar. Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, 'Suriyeli sığınmacılar ve Arapça tabelalar' konusunda CHP'li belediyelerin almış oldukları kararlara ilişkin, "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" şeklinde konuşmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özel'in Arapça tabelalarla ilgili sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar da gelişmeye kayıtsız kalmadı.

"TABELA ASILMAYINCA 10 MİLYON ARAP SIĞINMACI YOK MU OLUYOR?"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından Özel'in sözlerini sert bir şekilde eleştiren Gökbakar, "Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu..." ifadelerini kullandı.

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Şahan Gökbakar Özgür Öz Magazin Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Halil Yarbaşı:

Araştırın Irak savaşında Suriye'ye sığınan ırak halkına Suriyeliler şu an bizim baktığımız gözle baktılar Allah onlarada aynı acıları yaşattı Bizede yaşatacağı aynı durum olur

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Muhammed Türkmen:

ağzına sağlık doğru sözler üstelik araplar burda diye çok insan ekmek yiyor adamlar sürekli dolandırılıyor restoranda oralarda buralarda sesiz kalıyor bence ticaret yönünden de önemli

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Hasan Sabri Tüçel:

Eğer sen önüne geleni sınırdan alırsan, Türk Milletini de mağdur edersen asıl acıyı o zaman görürsün. Türkün, Türk'ten başka dostu yoktur. Tarih boyunca da, özellikle Araplardan destek yerine, köstek gördük.

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Metehan Eryilmaz:

Çok isteyen evine alsın beslesin. Ben istemiyorum

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kılıç:

sessiz istila filmini izlemenizi tavsiye ederim. sıkıntının büyüklüğü orda gayet güzel ele alınmış

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MASUMANE3438:

helal olsun Şahan, özgür özel tam bir hayal kırıklığı oldun benim için yazık

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ibrahim gündüz:

özelden yerinde ve doğru bir yaklaşım sadece arapça için değil tüm yabancı diller için kanun kriterleri uygulanmalı

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Yusuf Abi Abi:

bu ülkede ingiliz ve amerikan sefirleri açıklama yapamaz ama böyle sanatçı maskeli şahıslarla perde arkasından konuşur. şahan, özellikle böyle mevzuları boş bırakmaz, ilgili yerlere sadakatini gösterir.

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Sebati Can:

Arapça Kur'an dili, İbranice tevrat dili, aramice incil dili. Tamam da Türkçe ne dili?

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Özgür Sevindik:

Şuanki türkçe değilki zaten toplama alıntı bir dil

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