Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, 'Suriyeli sığınmacılar ve Arapça tabelalar' konusunda CHP'li belediyelerin almış oldukları kararlara ilişkin, "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" şeklinde konuşmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özel'in Arapça tabelalarla ilgili sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar da gelişmeye kayıtsız kalmadı.

"TABELA ASILMAYINCA 10 MİLYON ARAP SIĞINMACI YOK MU OLUYOR?"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından Özel'in sözlerini sert bir şekilde eleştiren Gökbakar, "Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu..." ifadelerini kullandı.