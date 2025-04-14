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Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alırsa o aday olur. Ekrem Bey geldikten sonra, o arkadaş da başka bir göreve gelir" şeklindeki çıkışı büyük tartışma yarattı. Parti kulislerinde bu çıkış, "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar cezaevinde olacağını öngörüyor" şeklinde değerlendirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı en çok merak edilen hususlardan biri...

"BİRİSİ ONUN ADINA ÇIKAR KAZANIR"

Bu konuda daha önce bir açıklama yapan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız ama olmazsa, birisi onun adına seçimi kazanır" diyerek kendisinin de aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

"EKREM BEY GELDİKTEN SONRA..."

Bu açıklamanın yankıları sürerken Özel'den adaylıkla ilgili sürpriz bir çıkış daha geldi. "Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alırsa o aday olur" diyen Özel, "Ekrem Bey geldikten sonra, o arkadaş da başka bir göreve gelir" ifadelerine yer verdi. Ancak Özgür Özel'in bahsettiği, "İmamoğlu cezaevinden çıkınca görevi devralır" formülünün mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasal bir karşılığı olmadığı, böyle bir sistemin anayasada yer almadığı ifade ediliyor. Mevcut sisteme göre halk doğrudan cumhurbaşkanını seçiyor ve istifa dışında görev devri söz konusu olamıyor.

SEÇİME KADAR CEZAEVİNDE Mİ OLACAK?

Özel'in bu söylemleriyle bazı çevrelerce İmamoğlu'nun ceza alacağı ve seçime kadar cezaevinde olacağı beklentisinin bir kabulü olarak yorumlandı. CHP tabanını İmamoğlu'nun aday olamayacağı fikrine hazırlayan Özel'in bir sonraki adım olarak "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı olmalıdır" kampanyasının başlatılabileceği konuşuluyor.

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Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

özgür den çok ümitliyim, chp ve zihniyetini bitirecek. Allah başımızdan eksik etmesin. böyle devam özgür abi arkandayım

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıMuratklctr:

Eko yu bu kadar çabuk harcamayın. Adam Özgür Özel için çuval çuval para dağıttı.

Yorum Beğen300
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

sn özel hırsızlık şüphesi olan kişi önce aklansın ondan sonra arkasında duralım, aklanmadan körü körüne peşinden gitmeyin.

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Mansur baskan aday yapilmalidir. Yoksa yine AKP iktidar olur.

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme137
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp, maalesef muhalif olmayı yanlış anlamıştır. parti içinde muhalefet ederken en yakınlarının kuyusunu kazmayı, ülke içinde de ülkenin kuyusunu kazmayı, ülkeyi yabancılara şikayet etmeyi, terör örgütleri ile yol yürümeyi muhalefet sanırlar. chp den bu ülkeye, bu halka asla hayır gelmez

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Özgür Özel ülkede hukuk olmadığından kaynaklı konuşuyor CHP nın içiyle ne alakası yok CHP de peygamberden çok oy alır diyen kullar olmadığ için Demokratik tartışma haber sitelerine bile tuhaf geliyor Ahhh Aziz NESİN ahhhh

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıHalit:

chp ye yazık oldu tek kişi güdümünde mahalle partisi oldu

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

Arkadaşlar chp oldu olası entrikalarka dolu yani şimdi Ekrem özgürün umrundamı sanıyorsunuz sanmıyorum özgür kendi geleceğine bakar ekremde basamak oldu özgür için

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İmamoğlu Tayyip Erdoğan 'İn korkulu rüyası idi, özgür özel'de açık vermese bile İmamoğlu konusunda kendi geleceği açısından sıkıntılı idi.. hal böyle olunca sadece fikir olarak derim ki İmamoğlu ikili kumpasa mı? geldi.. esasen kurt siyasetçi Mansur Yavaş İmamoğlu sinyal çıktıda İmamoğlu anlamadı mı? Yavaş bey daha seçim ortamı yok acele etmeyin demedi mi?

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme59
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp, maalesef muhalif olmayı yanlış anlamıştır. parti içinde muhalefet ederken en yakınlarının kuyusunu kazmayı, ülke içinde de ülkenin kuyusunu kazmayı, ülkeyi yabancılara şikayet etmeyi, terör örgütleri ile yol yürümeyi muhalefet sanırlar.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme6
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