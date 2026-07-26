Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk tebriği

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, "Şampiyon Filenin Sultanları" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA