Özel, Erdoğan'a çağrı yaptı: Altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya çıkmadan Soylu için gereğini yap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özel, "Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya dökülmeden ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten rezaletten bizzat sorumlusun" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETİ PİSLİĞE BATIRAN SÜLEYMAN SOYLU"

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Memleket bir suç cenneti. Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde 126'sı kırmızı beşi mavi bültenle aranan 236 yabancı suçlu Türkiye'de yakalanmış. Bu mafya lideri, baronlar kimin zamanında geldi? Soylu'yu atayan kalem kime ait? Memleketi bu pisliğe batıran da Süleyman Soylu, onu atayan dolma kalem, üç kelime ile Recep Tayyip Erdoğan.

"SOYLU HAKKINDA SORUŞTURMA ÖNERGESİNİ GETİR İMZALAYALIM"

Dedim ki 'Ey Recep Tayyip Erdoğan, Eğer bu pislikten partinin kurumsal olarak ve senin şahsen bu pislikten sorumlu olmadığını söylemek istiyorsan getir soruşturma önergesini Süleyman Soylu hakkında imzalayalım, Meclis soruştursun. AYM bu kişiyi yargılasın. Bunu yapmıyorlar. Soylu dönemiyle hesaplaşmayı kapalı kapılar ardında, kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Hukuk devletinde kapalı kapılar ardında hesaplaşma olmaz. Bakansa hesabı Yüce Divan'a verecek.

"REZALETLER ORTAYA ÇIKMADAN SOYLU'NUN GEREĞİNİ YAP"

Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya dökülmeden ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten rezaletten bizzat sorumlusun."