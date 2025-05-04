Bahçeli'den Özel'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürpertici

Bahçeli'den Özel'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürpertici
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğraması ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir; önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır" dedi.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğraması ile ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

"HER ANLAMDA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜRPERTİCİDİR"

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

"ZAMANA YAYILMIŞ İÇ VE DIŞ BAĞLANTILI BİR SİYASİ TERTİP Mİ OLDUĞU AÇIKLIĞA KAVUŞMALIDIR"

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir. Türkiye'yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır. Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde;

Bahçeli'den Özel'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürpertici

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

Ürpertici ve düşündürücüymüş , Çok korktuk sayın başkanım , tüh biz ne yapacağız şimdi, komple ayağımızı denk alalım değil mi . meydan bizim diyorsunuz yani . korkuları Çanakkale’de bıraktık bilginiz olsun

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu devir akp ve mhp pesine dusenler tum ahiretini yok etti.

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Haber YorumlarıVEFA:

Püsküvüt Dedem, 17 25 Aralık saatin durduğundan beri ülke perişan oldu. Gitmeden gel bir kıyak yap anlat tüm gerçekleri, tarihe akil Püsküvüt Dede olarak geç!!

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Haber YorumlarıTeymur:

ürperdin mi Reyissss saçma sapan açıklamaların sonucu tusaşa yapılan saldırı sonrasındada bu duyguları yaşadın mı ?

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Haber YorumlarıAdamin biri:

Bazen açıklamaları başka bir alem demişiz bu bizi ilgilendirmiyor gibi geliyor haberler. com da habermiş gibi son dakika veriyor gülüyorum

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Haber YorumlarıMr Camel:

özer yumruk değilde bicak sallasaydı öldürseydü emin olun erdoğanda bahçelide bu duruma sevinirdi.. daha önce kemal kılıçdaroğluna yaptılar arkasında osmanlı diyen tarıkatlar var

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bir siyasi kurumun başkanı demek için mi? Yoksa unutkanlık mı? Chp ve özgür özel'den söz edememek..hatırlatması bizden olsun unutkanlığın...

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Fetöcü ve apocular kol kola Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni yıkmak için yan yana Uyu Türkiye uyu

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Haber YorumlarıCahillikBasaBela:

Aynen çok doğru daha kötüsü adam 2 evlat katili hırızlık tehdit gasptan dosyası var ve halkın içinde geziyor enteresan bir ülke olduk

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Haber YorumlarıShef :

keşke olmasaydı böyle bir hareket, fakat bu olayın yaşanmasında en büyük hata Özel’in. Milletin aklıyla alay eder gibi açılamalar yapıyor.

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