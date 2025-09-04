Haberler

Özel'den Tekin'in randevu talebine yanıt: 'İl kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir

Özel'den Tekin'in randevu talebine yanıt: 'İl kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin'in randevu talebine "Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm ama kayyum olmayı kabul etmiş birine randevu vermem! 'Delegeler imza toplamış, il kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir" yanıtını verdi. Öte yandan Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini duyurdu.

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Partiden ihraç edildiği duyurulan ve 15 gün içinde savunma yapması istenen Gürsel Tekin, "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım" dedi.

"EN KISA SÜREDE RANDEVU TALEP EDECEĞİM"

Tekin, krizin çözümüne yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı. CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirten Tekin, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "En kısa sürede randevu talep edeceğim. Tabii ki görüşürüm, niye görüşmeyeyim, benim genel başkanım. Kemal Bey'le de Ankara'ya gittiğimde randevu isteyeceğim, görüşeceğim" sözleriyle iki liderle diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN JET YANIT

Gürsel Tekin'in randevu talebinde bulunacağı duyurduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ise jet yanıt geldi. Özel "Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm ama kayyum olmayı kabul etmiş birine randevu vermem! 'Delegeler imza toplamış, il kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir" dedi.

GÜRSEL TEKİN: PAZARTESİ CHP İL BİNASINA GİDECEĞİM

Öte yandan CHP'ye kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini ve kendisiyle birlikte atanan 4 kişiyle birlikte 2 gündür çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili çarpıcı detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.